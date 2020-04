Videóedzésekkel maradnak formában a tanítványok

Hetek óta online élő edzést tart Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület elnöke. Nemrég határozottan kijelentette: teljesen bejött ez a távtréning.

Rendezvényük nyilván nekik sincs, de előnyükre fordította a helyzetet. A teszthéten a felnőttek cardio dance edzésével próbálkozott, és mivel jól működött, ezután a gyerekekkel is elkezdett edzeni. Tanítványainak kilencven százaléka edz vele otthon, Hacsa Mónika folyamatosan kéri tőlük a videókat, amelyekkel tanúsítják, hogy mit tanultak. Az öt-hat éveseket kicsit nehezebb motiválni, de a fél kiscsoport is fegyelmezetten és rendesen csinálja végig a gyakorlatokat. A Facebookon minden korosztálynak saját csoportja van. A cardio dance-es felnőttek is rengetegen vannak és szorgalmasak.

Az elnök a felszabaduló időt kihasználva próbálja színesíteni a tananyagot: videók csatolása révén új táncstílusokat ismertet meg tanítványaival, a táncelméletbe is bevezeti őket, melyet korábban nem nagyon tanultak. Nem volt idő. Most még új koreográfiát is tervezhetnek. A régi repertoárt ritkán gyakorolják, inkább friss dolgok után néznek.

A táncosok munkája, a visszajelzések megerősítik abban, hogy jó ez a rendszer. Gondolkodik azon, hogy nyílttá tesz egy csoportot olyan gyerekek számára, akik szeretnének edzeni, de jelenleg nem tudnak. Az Ibericannál olyan dolgokat tanulnak ugyanis, amelyekbe bárki be tud csatlakozni. Más tanítványai szigorúan csak addig csatlakozhatnának, ameddig a járványhelyzet tart, mert senkinek a táncosát nem akarja átcsalni magához. Az Iberican Táncegyesület kvalifikálta ugyan magát az Európa-kupára is, de minden versenyt töröltek.