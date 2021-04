Vigyázzunk hűséges társunkra, hiszen ő is családtag!

Tolna megyében inkább a nagyobb testű, udvaron tartott kutyák a jellemzőek, a vidéki tájjelleg, a kisebb települések, a kertes házak sokasága miatt. Fajták tekintetében a keverék kutyusok vannak többségben, városi környezetben a társasági, kistestű kutyák a kedveltek.

A legjobb gazdik türelmesek, következetesek, odafigyelnek a kedvenceik igényeire, és igyekeznek számukra a legjobb életet biztosítani, mondta Bárány Margit kutyatréner.

– Ha családtagnak tekintik a kutyát, ott már nagy baj nem lehet. E négylábúak szeretnek velünk lenni, kötődnek hozzánk, amely kötődést célszerű erősíteni. Tolna megyében számos lehetőség van, hogy egy séta vagy kirándulás alkalmával több időt töltsünk kedvenceinkkel. Naponta másfél óra aktív időtöltés elosztva a minimum. Játsszunk velük, és alakítsunk ki egy rendszert – tette hozzá.

Az elmúlt napok esős időjárása nem kedvezett a kutyasétáltatásnak, de tapasztalatai szerint a gazdik erre azért mégis találtak módot.

– A kutyák mancsára is figyelni kell, nehogy megszúrja vagy megvágja valami. Két éve a saját kutyámmal jártam úgy, hogy két lábujja között csúnyán megsértette valami, szegény erősen vérzett, indulni kellett az orvoshoz. Hála istennek, hamar rendbe jött, de azóta én is különösen odafigyelek arra, hogy szemetes-e a terület, ahol sétálunk, vannak-e veszélyes üvegszilánkok, cserepek. A hideg miatt sem viszem sokáig kövön, betonon vagy akár jégen a kutyát, nehogy felfázzon, a hőségben pedig a forró beton akár égési sérüléseket is okozhat – mondta.

A kutyák tréningjével kapcsolatban ismertette: a gazdival először mindig beszélgetnek arról, van-e a kutyusnak valamilyen viselkedési problémája, amely már néhány feladattal és pozitív megerősítéssel orvosolható és megszüntethető. Ha alapvetően nincsen semmi gond, akkor csoportba viszik az ebet, hogy találkozzon más kutyákkal is, tanuljon meg velük kommunikálni, falkában játszani. Így játékos közegben tanul meg vezényszóra ülni, feküdni, várni.

A kutyatartás évi költsége mérettől függően körülbelül kétszázötvenezer forint, de a határ a csillagos ég. Ha még csak az előtt állunk, hogy felelős kutyatartóvá váljunk, érdemes a Tolna megyei menhelyeken is körülnézni.

– Segítenek kiválasztani a hozzánk passzoló, megfelelő habitusú és korú kutyát. Ezek az ebek is jól alkalmazkodnak, és roppant hálásak egy szerető otthonért – tette hozzá a szakember.

Menhelyek Bárány Margit kutyatréner elmondta, nem egy esetben azért kerülnek a kutyák a menhelyre, mert nagyon sok a felesleges szaporulat, amelyet ivartalanítással meg lehetne előzni. Máskor haláleset, költözés vagy megváltozott élethelyzet miatt új gazdit próbálnak keresni a kutyusnak, de az senkinek sem kell, a keresés tehát sikertelen. Az országban sokfelé jellemző, hogy a feleslegessé vált kutyákat kidobják az utcára, ahol jó esetben állatvédők találják meg, és fogadják be őket. Falkákban is kóborolhatnak, ami veszélyes lehet az emberre. Agresszívvá válhatnak, ezért minden ilyen esetben érdemes hívni a gyepmestert. A falkába verődött kutyák a vadon élő állatokra is veszélyesek lehetnek, akár egy őzet is elkaphatnak.

Borítóképünk: Bárány Margit kutyatréner és a három és fél éves Murphy