Virágzik az akác, de kevés van belőle a méhészek szerint

Megkezdődött a méhészek akácszezonja, de van ok aggodalomra, egyrészt nagyon sok fát ért fagy április elején, tehát kevés a virág, másrészt az időjárás most nagyon változékony. A repceméz gyűjtése a vége felé tart, ezen a területen nagyobb az elégedettség.

Pongrác, Szervác és Bonifác – a három fagyos­szent – a héten ünnepli a névnapját, és hozták is formájukat, kedden alaposan lehűlt az idő és az erős szél csak rontott rajta. Ezt leginkább a méhészek bánták, hiszen pár napja már látogatják a méhek az akácvirágokat. Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke szerint ez fájdalmas időszak az idén. A hétvégén végigautózta a környéket, valamint az Alföld egy részét, és szomorúan tapasztalta, hogy milyen nagy kárt okozott április elején mínusz 7–9 fok, az akácfákon lévő rügyek jelentős része elfagyott.

Az Alföldön a legrosszabb a helyzet, ebből adódóan a helyi méhészek nyilván útra kelnek és az ország különböző vidékein próbálnak meg boldogulni. Tolna megyében a homokosabb vidéken – Paks, Györköny, Tengelic, Madocsa – nagyobb a kár. A dombokon, erdőkben lévő akácosokban lévő virágoknak is csupán húsz százaléka gyűjthető.

A helyzetet nehezíti, hogy szerdán hajnalban például Szedresen plusz 1,4 fokot mutatott a hőmérő. Kedden délután 15 fok volt. A méhészek attól tartanak, hogy a méhek megfáznak, ráadásul a meglévő akácvirágok sem mézelnek húsz fok alatt.

Koller Zoltán tolnai méhész is hasonlóan vélekedett, mint mondta, az akácerdők háromnegyedén nincs virág. Jelenleg Tengelic környékén van a méheivel, úgy tervezi, később Isaszegen folytatja. Minden este mérik, mennyi mézet gyűjtöttek össze a méhek. Eddig nulla az eredmény. Olyan speciális kaptármérlege van, mely a mért súly mellett még a kaptár hőmérsékletét, páratartalmát is méri, és ezt SMS-ben el is küldi. A kaptármérlegre egy közepes méhcsaládot tesznek, és így kapnak megfelelő adatokat a méhészek. Jobb években naponta akár a tizenöt kilót is elérték, idén ennek a felének is örülnének.

A vándorméhészek útra kelnek A repce virágzása napokon belül befejeződik, így a repceméz gyűjtése is a vége felé tart. Az általunk megkérdezett méhészek vegyesen nyilatkoztak, volt aki azt mondta, közepes lett a gyűjtés eredménye. A repcevirágnak hiányzott az eső, emiatt a szokásosnál kevesebb volt belőle. Virágport és kevés nektárt viszont tudtak gyűjteni a méhek. Koller Zoltán például azt mondta, náluk jól sikerült a repce, naponta átlagban 10–12 kilót tudtak gyűjteni a szorgos kis rovarok. A repceméz, vagy más néven krém méz egyre keresettebb. Vannak jobb, és vannak kevésbé jól mézelő helyek, így sok méhész kényszerül arra, hogy vándoroljon, noha ez nagyon költséges és munkaigényes. A vándorlás egyik feltétele, hogy a méhész rendelkezzen méhegészségügyi papírokkal, amit a hatósági állatorvos állított ki. Ezeket az okmányokat akár a rendőr is elkérheti vonulás közben. Valamint annak a tulajdonosnak az engedélyére is szüksége van, akié a terület, ahová a vándorméhész költözik.

Borítókép: Nagyernyei Attila és segítői kipörgették az eddig összegyűjtött mézet