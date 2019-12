Vitamin és kézmosás segít átvészelni

A vitamindús táplálkozás és a mozgás a friss levegőn segíthet elkerülni a betegségeket. Ezen túl is van azonban néhány alapszabály, amelyet érdemes betartani.

Mivel télre kiürülhet a szervezet vitamin-, ásványianyag- és nyomelem raktára, ezeket érdemes multivitamin készítménnyel pótolni.

Dr. Gonda Mária (borítóképünkön), szekszárdi gyermek háziorvos szerint ami a betegségmegelőzést, az egészség megtartását illeti, nincs új a nap alatt. Minél több időt kell a szabadban tölteni, és nagyon fontos a rendszeres sportolás. – Azoknak a kicsiknek, akik most kerültek be közösségbe, és sokat betegeskednek, gyógynövényes vagy gyógyszeres immunerősítőt is szoktam ajánlani – mondja az orvos. Hozzátette: azokat a helyeket, ahol tömeg gyűlik össze, érdemes kerülni.

Ezzel kollégája, dr. Tusa Annamária is egyetért. – Ne az influenzaszezonban keressük fel a játszóházat, bevásárlóközpontot. Minden étkezés előtt mossunk kezet, és erre szoktassuk rá a gyerekeket. Ha kézmosásra nincs mód, használjunk kézfertőtlenítőt, ilyen készítményt érdemes maguknál tartaniuk az iskolás gyerekeknek is – véli a gyermekorvos.

Arról is beszélt, hogy csemetéinkkel a lehető leghamarabb meg kell értetni, miért veszélyes a szánkhoz nyúlni. Dr. Tusa Annamária azt is ajánlotta, hogy hazaérve azonnal mossunk kezet, és öltözzünk át. Ez utóbbira azért lehet szükség főleg köhögős időszakban, mert a ruhánkra is kerül a kórokozókból, amelyeket aztán széthordunk, kenünk a lakásban.

Szintén nagyon fontos, hogy gyakran szellőztessünk, ne csak reggel, hanem akár lefekvés előtt is. Ez különösen megszívelendő tanács, ha van már fertőző beteg a családban. Jó megoldás lehet a párologtatás is, főleg olyan illóolajokkal, amelyek fertőtlenítenek is, a gyermekorvos például a citromfüvet ajánlotta, amelynek az illata is kellemes. Érdemes védőoltásokat is beadatni, például a pneumococcus ellenit, amelyet a picik már ingyen kapnak, de a nagyobb gyerekek közül nem mindenkit oltottak ezzel a vakcinával.

És valóban, nagyon fontos a mozgás és a vitamindús táplálkozás. A gyümölcsök, zöldségek szerepe egészségünk megőrzésében igen fontos. Bőséges vitamin, ásványi anyag és antioxidáns tartalmukkal biztosítják szervezetünk optimális működését. Ha a gyerek válogat, akkor jöhetnek a koruknak megfelelő vitaminok, ezeknek általában nagyon jó az ízük.

Dr. Tusa Annamária szerint ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy olyan csodaszer, amellyel teljesen biztosan elkerülhető minden betegség, nincs.