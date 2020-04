Vitték a maszkot és a gumikesztyűt a gyógyszertárból

A simontornyai gyógyszertár forgalma megugrott, a háziorvosi rendelőké viszont visszaesett a járvány hatására. Az orvosok a fertőzés elkerülése végett törekszenek a távolsági kapcsolattartásra.

A Kapinya Gyógyszertár forgalma megnőtt a március 27-ét megelőző két hétben, bár március 25-26-ára már visszaállt a normál kerékvágásba, közölte Kapinya Róbert ügyvezető. A forgalomugrás egy-két napja elég kaotikus volt, megrohanták a gyógyszertárat. Elsősorban C-vitamint, Algopyrint, láz- és fájdalomcsillapító termékeket kerestek.

Ezek közt hiánycikk is lett: bizonyos termékből nem nagyon kapott a patika, illetve csak korlátozott mennyiségben. Olyan is megesett, hogy az áru nem érkezett meg időben: ami máskor reggel szokott, az ezúttal valamikor este jött. Gumikesztyű, szájmaszk volt raktáron, de ebben az egy-kétnapos rohamban gyorsan elkapkodták őket, azóta pedig nem kaptak belőlük.

Bent egy ablak van, így a szokványos kettő-tizenkettő helyett most egyszerre egy ember tartózkodhat a gyógyszertár épületében. Ez valamilyen szinten jótékony hatással van a munkamenetre, hiszen jobban oda tudnak figyelni az adott vásárlóra. A többi viszont kénytelen kint várakozni.

Dr. Dobrovitzky Imelda, az I. számú orvosi rendelő háziorvosa március 30-án azt mondta, vigyáznak arra, hogy a betegek ne tömegesen érkezzenek. Kitáblázták, hogy az orvosi rendelő várójában egyszerre csak egy ember tartózkodhat. Kitettek mobiltelefonos elérhetőséget: ha valamilyen problémájuk van a praxisba tartozóknak, azon keresztül tudnak szólni. Dobozt is kihelyeztek, amelybe papírüzenet dobható az orvos részére. A forgalom kisebb, mivel időpont-egyeztetés folyik, és akinek nem szükséges, az nem megy be személyesen a rendelőbe. De rengeteg receptet kell felírni, még telefonos bejelentések alapján is. Igyekeznek mindenkinek eleget tenni.

Dr. Szilágyi Szabolcs, a II. számú orvosi rendelő háziorvosa szintén hétfőn úgy fogalmazott: minimálisra próbálják ritkítani a személyes találkozások számát. Maximum két embert engednek be a rendelőbe. Két asszisztensnője van, de bent mindig csak egy. Mindent, amit lehet, elektronikusan, telefonon törekednek elintézni, valamilyen szinten a betegellátást is.

Dr. Mihócs Zsolt címzetes főorvos, a III. számú orvosi rendelő háziorvosa azt mondta, a rendelőbe jelenleg nem jár annyi ember, sőt a szokott létszám huszada sem. Volt nap korábban, amikor nyolcvan-kilencven fő érkezett, de most naponta maximum három-öt személy megy be. A rendelőben egyébként felváltva dolgozik két asszisztens.

Borítóképünkön a simontornyai Kapinya Gyógyszertár lelkes gárdája