York után Odense is Dalma diplomás városa lett

Két évvel ezelőtt Angliában, az University of York egyetemen szerzett diplomát. A mesterképzés ez év tavaszáig tartó színhelye azonban már Dánia volt. Az odensei Syddansk Universitet a múlt héten küldte el Csábrák Dalma bonyhádi címére az újabb felsőfokú oklevelet.

A bonyhádi fiatal tehát nem csekély fegyvertényt végrehajtva, két külföldi ország egyetemén is sikerrel helytállt. Látszólag jelentősnek tűnik a váltás, mármint Anglia után Dánia, ám Dalma a vele készített beszélgetésben máris sorolta a hasonlóságokat.

– A szigetországból egy szigetre kerültem – kezdte élménybeszámolóját. – Odense ugyanis a Fyn nevű szigeten található. Az éghajlatban sem történt jelentős változás, Dánia hasonlóképpen esős, mint Anglia. Yorkot azok a vikingek virágoztatták fel, akik Odin főistenükről nevezték el Odensét. Az egyetemeket tekintve mindkettőre jellemző a fejlettség, a modernitás. Mindkét helyszínen az angol volt az oktatás hivatalos nyelve. Ugyanakkor a Syddansk Universitet a külsejét tekintve jól felismerhető skandináv stílust képvisel.

A biztonságpolitikai szak – ezen tanult Dalma is – a nemzetek találkozóhelyének bizonyult. Franciák, németek, olaszok, spanyolok, közel-keletiek látogatták az előadásokat. Sőt, a bonyhádi fiatalon kívül ugyanezen évfolyamon még egy honfitárs hallgató is erősítette a kicsiny magyar közösséget. A csapat egyébként, a nyelvi-kulturális különbségek ellenére, befogadónak és összetartónak bizonyult. Mindennek azért van jelentősége, mert maguk a dánok nem éppen a túlzott nyitottságukról híresek.

– A tartózkodó dánokról bennünk élő kép hellyel-közzel pontos – erősítette meg Csábrák Dalma. – Elég nehezen nyílnak meg, még a szomszédok sem váltanak egymással több szót a szükségesnél. Viszont ha valahol van egy tömegrendezvény, egy felvonulás, egy hagyományőrző program, arra a dánok elmennek. A szakszervezet is erős. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy a dán munkaadók a munkavállalókat befektetésnek tekintik, nem a fogukat húzva költenek rájuk, hanem a több munkahelyi hozadék biztos reményében.

Dánia a magyar ételekhez szokott hazánkfia számára nem igazán fantáziadús, bár a tenger gyümölcsei okozhatnak kellemes meglepetést. Akárcsak a péksütemények, fánkok és kiváló helyi csokoládék.

Dalmának lehetősége nyílt bebarangolni Dánia néhány helyszínét. Földrajzi szempontból az ország mindenütt ugyanaz a sík vidék, legmagasabb pontja 172 méter, ez az ottani kiemelkedés Tolna megyében egy közepes lankának felelne meg. Egyébként a Fyn sziget is kínált látnivalót a maga erdőségeivel, Odense pedig arról is híres, hogy 1805-ben itt született Hans Christian Andersen, a nagy mesemondó.

– Egy helyi, tömegeket megmozgató fesztiválon önkénteskedve a dán nyelv alapjaival is megismerkedtem – számolt be Dalma egy érdekes epizódról. – Abban a szerencsében volt részem, hogy én is felvehettem a sörrendeléseket. Ez azt jelenti, hogy a sör felszolgálásával kapcsolatos dán szavakban maradéktalanul otthon vagyok.