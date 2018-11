Zafira és Zsófia mosolya is nyerő lett

Olvasóink megszavazták, mi pedig díjaztuk a legszebb gyermekmosolyokat. Nemrég átvették nyereményüket, a CEWE-ajándékutalványokat a Tolnai Népújság és a TEOL Gyermekmosoly játékának második és harmadik helyezettjei.

A 4–7 éves korcsoportban a második helyezett Kiss Zafira 4,5 éves paksi kislány lett 413, míg a harmadik ugyanebben a korcsoportban a 6 éves, németkéri Ignácz Zsófia lett 398 szavazattal. A nyereményeket – a 20 ezer és a 10 ezer forintos CEWE ajándékutalványt – Kvanduk Bence, a TEOL.hu online szerkesztője adta át.

Kiss Zafira már nem kezdő a legszebb gyermekmosoly versenyen, hiszen mint édesanyja, Hegyi Tímea elmondta, tavaly is neveztek, és akkor harmadik helyen végzett a kislány. Zafirának van egy kisöccse is, Dorián, aki tizenöt hónapos. Az édesanya jelenleg gyesen van. Koch Nikoletta, Ignácz Zsófi édesanyja is nagyon örült a második helyezésnek. Zsófi egy szem gyermek a családban, a róla készült fotó egy ismerősük esküvőjén készült, mondta az édesanya.

