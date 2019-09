Hétvégén világsztárokkal piknikezhet Balatonbogláron!

Szeptember 13-án és 14-én, egy lenyűgöző koncerthelyszínen, a Balatonboglári Gömbkilátónál világsztárok lépnek színpadra.

Az idén már két teljes napra Balatonboglár lesz a déli part központja. Péntektől indul a Balaton Piknik 2019 – olvasható a likeBalaton cikkében. Naponta öt fellépőt hallgathatunk a Gömbkilátó alatt, pont úgy, mintha csak egy laza piknikre érkeztünk volna. Itt lesz többek között Morcheeba, Roisín Murphy, José González és Gilles Peterson.

Tavaly a Kruder & Dorfmeister koncertjével kezdődött a Balaton Piknik története. A duó fantasztikus hangulatú előadásának díszletét a színpad mögött azúrkéken pompázó Balaton és a Balatonboglári Gömbkilátó futurisztikus látványa szolgáltatta, és a teltházas eseményen több ezren élvezték a kellemes muzsikákat, domb lankáin, a fák árnyékában. A monumentális, lenyűgözően megvilágított Gömbkilátó mellett az egész területet különleges dekoráció díszíti, a színpad díszletét pedig a tehetséges képzőművész, Weiler Péter készítette. A fő motívum a tollas lesz, a koncepció pedig a balatoni kikapcsolódás és nyaralás érzését igyekszik átadni, mikor az ember legnagyobb problémája mindössze annyi, hogy a tollaslabda fennakadt a fán. Közben ilyenekre lazíthat, mint ez a Morcheeba zene:

A páratlan környezet idén is ugyanaz lesz, de sok újdonság is várja a látogatókat.

A MOL Nagyon Balaton egyik fontos küldetése az is, hogy a szezonon túl is tömegeket vonzzon a régióba. Részben ennek tudható be a szokatlannak tűnő időpont, ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy szeptember közepén valóban hiánypótló lehet az a kínálat, amelyet a Balaton Piknik kínál – mondta Fülöp Zoltán, a szervező VOLT Produkció vezetője. Nagy hangsúlyt fektetünk idén a gasztronómiára is. Egyeztetünk a Balatoni Kör képviselőivel arról, hogy a balatoni régió kínálata is megjelenjen a Pikniken, miközben a környék legnevesebb vendéglője, a balatonszemesi Kistücsök nagy örömünkre a Balaton Piknik kényelmes bútorokkal berendezett, VIP ellátást és színpadi rálátást biztosító COLOR TERASZán várja a vendégeinket. Olyan kiváló foodtruckok várják majd a látogatókat, mint a Paneer, a Lakatos Műhely, a Zing Burger vagy a Paletta, az italkínálatban pedig a régió legfinomabb borait lehet megkóstolni.

Mindemellett a VIP-ben a Kistücsök Étterem készül gourmet menüvel: lesz vadpástétom zölddióval és kovászos házi kenyérrel, lágy puliszka vászolyi Balaton sajttal, nyári szarvasgombával és medvehagyma terméssel, tépett kacsanyak és ököruszály paradicsomos árpával, valamint mangalica pofahús paprikás szósszal és túrós házi tésztával is. Fontos, hogy a fesztivál készpénzmentes, így vagy Festipay kártyával vagy a saját, paypass-os bankkártyával lehet csak fizetni.

Miközben ilyen zenék szólnak majd:

A Balaton Piknik első napján, szeptember 13-án a francia Gilles Peterson és a világhírű holland DJ-dalszerző, Maestro ülteti zenei hullámvasútra a közönséget, majd a zenéjét “kozmikus afro-jazzként” aposztrofáló Nicola Conte varázsolja el a nézőket, a nap egyik csúcspontja pedig minden bizonnyal az artpop királynő Róisín Murphy koncertje lesz.

A szeptember 14-i második napot a Tom Excell által vezetett brit zenei kollektíva, a Nubiyan Twist és a brazil Bebel Gilberto kezdi, majd a svéd José González folytatja és végül a Morcheeba zárja a programot.

A Balaton Piknik programjai 12:00-kor kezdődnek és 23:00-ig várják a közönséget. A programokról itt olvashat többet.