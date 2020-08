Higiénikusan viseljük a maszkokat?

Elfogadható kompromisszum a frissen mosott ruházat zsebében tárolt tiszta maszk használata.

Hónapok óta kötelező a maszk viselése többek között üzletekben vagy tömegközlekedési eszközökön a koronavírus elleni védekezés érdekében, ezért az emberek többsége állandóan tart magánál eldobható vagy mosható darabot – írja a Hajdú-Bihar Megyei Hírportál.

A maszkok higiénikus tárolásáról, valamint azok tisztításáról a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE KEK) Infektológiai Intézetének két szakemberét, Makai Ildikó adjunktust és Várkonyi István intézetvezető-főorvost kérdezte a lap.

Udvariassági kérdés

„Először is fontos különbséget kell tenni abban, ki viseli a maszkot. A lakosság számára egyszer használatos sebészi (orvosi) vagy megfelelően kialakított mosható, fertőtleníthető textilmaszkok viselése ajánlott. Nagyon fontos a maszk anyagának minősége, a megfelelő illeszkedés az archoz, a jól megválasztott méret, a hajlítható orrcsíptető és a pántok szabályozható hossza. A textilmaszkok tulajdonságainak közelítenie kell a sebészi maszkokét, de általában a szűrőképességük alatta marad a sebészi maszkokénak. Ha textilmaszkot választunk, akkor az sűrűn szőtt, vékony, lehetőleg legalább három rétegű, bőrbarát és jól átlélegezhető anyagú legyen. Egyes textilmaszkoknak van kialakított kenguruzsebe is, ahová plusz eldobható rétegként, a fokozott védelem céljából papír zsebkendő is helyezhető” – részletezték a szakemberek.

Mint mondták, erkölcsi kérdés, hogy másokra a kritikus helyzetekben, elsősorban zárt terekben és zsúfoltabb környezetben mennyire figyelünk oda azáltal, hogy az orrot és szájat egyaránt fedően vesszük fel a maszkot. – A jelenlegi helyzetben elvárható a lakosságtól, hogy tiszta, zárt csomagolásban hordjon magánál sebészi vagy textilmaszkokat, és levételkor azokat vagy dobja hulladékgyűjtőbe, vagy zárható zacskóban külön gyűjtse mosásig, fertőtlenítésig – tették hozzá.

Nem mindegy, meddig

„Közvetlen, direkt szennyeződés esetén a maszkot azonnal le kell venni. Ilyen helyzettől eltekintve, általában átnedvesedésig javasoljuk a viselését, vagy addig, amíg eltömődnek a pórusai, és már érezhetően kevésbé jól átlélegezhető.

Maximum egy-két óra hosszán át, vagy ennél rövidebb ideig tartó maszkviselés tekinthető reálisnak.

A maszkok viselésénél fontos, hogy ne tologassuk fel-le az állunkról, és ne vegyük fel-le egymás után többször, mert az fokozott kontamináció (fertőzés, szennyezés – a szerk.) veszélyével jár. Az orrot, szájat és lehetőleg az állat is fednie kell, a jó illeszkedés miatt előnyös, ha az orrnyeregnél bele varrt hajlékony fémmerevítővel rendelkezik, de az nem szabad, hogy irritálja, felsebezze a bőrt. A maszknak az arc méretéhez illeszkednie kell, a túl kicsi vagy túl nagy, lötyögő, elálló maszkok sem jók. Elhagyva a zsúfolt területet, már nem kötelező a maszk viselése. Ha pedig levesszük, akkor vagy dobjuk hulladékgyűjtőbe, vagy zárt zacskóban vigyük haza fertőtlenítésig. Lehetőleg csak a szélét érintsük, tiszta kézzel, az akasztójánál fogva vegyük le, majd ezt követően kézfertőtlenítést ajánlott végezni. Általában otthoni körülmények között, az egy háztartásban élőknél nincs jelentősége a maszkhasználatnak” – állítják a szakemberek.

Használat után külön kell tárolni

Amennyiben a tiszta ruhájának zsebében tart egy tiszta maszkot valaki, majd ezután felveszi, az elfogadható kompromisszum, de célszerűbb egy külön erre a célra fenntartott, tiszta, zárható tasakot rendszeresíteni. Használat után a maszkok semmiképpen nem kerülhetnek vissza sem a zsebbe, sem a táskába, levétel után külön, zárható tasakban vigyük azokat haza. A lakossági forgalomban is lévő FFP respirátorok, azaz a speciális, egészségügyi vagy ipari használatra szánt védőeszközök, amelyek a textil- vagy sebészi maszkokénál magasabb szűrőképességűek, általában nem tisztíthatóak, és egyszer használatosak. A textilmaszkoknál 0,1 százalékos nátrium-hipoklorit oldattal való 30 perces áztatás a javasolt, ami a forgalomban lévő, 4 százalékos háztartási hipóoldat csapvízzel való negyvenszeres hígítását jelenti. Az áztatást követően alaposan át kell öblíteni, majd kézi mosószerrel tisztítani. Amennyiben nem történik meg az alapos öblítés és a mosószeres tisztítás, akkor a klórionok a szerves maradványokon lekötődve maradhatnak, ami használatkor károsíthatja a légutakat. A megfelelő kezelést követően a maszkoknak ezért nem szabad klórszagúnak maradniuk, ha ezt tapasztalnánk, akkor ne viseljük őket. Egészségügyi intézményben, a betegellátás során ugyan nem engedélyezett a sebészi maszkok tisztítása, azonban a lakosság számára a textilmaszkokhoz hasonlóan néhány alkalommal, akár háromszor, négyszer fertőtleníthetők-moshatók még a sebészi maszkok is. A legtöbben csak bevásárláshoz vagy tömegközlekedésnél viselik, nekik ajánlott a sebészi maszkot tisztítani, amíg anyaga ki nem szálasodik, tönkre nem megy – tudatták a DE KEK Infektológiai Intézetének munkatársai.

