Így készítsük fel testünket a hideg ellen

A hideg idő a szervezetünket is kihívások elé állítja. Kevesebb napsütéssel és kisebb zöldség-gyümölcs kínálattal kell számolnunk ebben az időszakban, viszont léteznek olyan alternatív megoldások, amelyekkel megoldhatjuk a szükséges vitaminbevitelt.

A gyermekeket nem igazán hozzák lázba a vitamindús ételek, sokszor úgy kell beléjük diktálni egy-egy főzeléket, vagy néhány kanál zöldséglevest. Erre való tekintettel válogatta össze a csalad.hu azokat az alapanyagokat, amelyekből olyan ételeket készíthetünk, amelyek nemcsak finomak és táplálók, hanem immunerősítő hatással is bírnak.

1. Bodza

Az antioxidánsokban gazdag bodzát fogyaszthatjuk kúraszerűen is, például sokkal könnyebben lábalunk ki egy megfázásból, ha forró bodzateát szürcsölgetünk. A belőle készült citromos limonádénak pedig nem csupán nyáron van létjogosultsága, az év minden napján frissítően hat, mondjuk egy finom ebéd után.

2. Mandula

Még a Mikulás puttonyából is gyakran előkerül az isteni diákcsemege, amelyben a mandula is megtalálható. Egy marék belőle a napi E-vitamin bevitel felét tartalmazza, emellett pedig stresszcsökkentő és immunerősítő hatása is van.

3. Joghurt

Ebből a natúr verzió a legjobb, viszont gyermekszemszögből nézve az ízesített fajta nagyobb sikert fog aratni. Nem gond, hatása így sem elhanyagolható, ugyanis napi egy kis doboz joghurt is sokat segíthet abban, hogy a megfázás egész télen elkerüljön minket, illetve D-vitamint is tartalmaz, amire különösen nagy szükségünk van a napfénymentes hónapokban.

4. Fokhagyma

Megosztó zöldség, ám amennyiben olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy csemeténk kedveli, nyert ügyünk van. A fokhagymás ételek tárháza ugyanis kimeríthetetlen. A benne lévő antioxidánsok erősítik az immunrendszert, viszont a hatás kedvéért hámozás után érdemes kicsit állni hagyni, mielőtt hozzáadjuk az ételhez, ugyanis így aktiválódik benne a szükséges enzim.

5. Tengeri herkentyűk

A rákban és kagylóban előforduló szelén segíti az immunrendszer megfelelő működését, az Omega-3 zsírsavakban gazdag makréla, lazac és hering pedig gyulladáscsökkentő hatással bír. A halételeknek egyébként is nagy hagyománya van nálunk az ünnepek tájékán, így a kellemest összeköthetjük a hasznossal.

6. Tea

Nincs is hangulatosabb annál, mint mikor egy forró bögrén melengetve a kezünket, az ablakon át figyeljük a kinti hóesést. A zöld-, illetve fekete tea a legjobb választás erre a célra, ugyanis a benne lévő aminosavaknak köszönhetően könnyedén felvehetjük a harcot a vírusokkal. Koffeinmentes változata kisgyermekeknek is adható, némi mézzel és citromlével ízesítve pedig megédesíti majd a hideg estéket.

7. Fahéj

Milyen szerencse, hogy a karácsonyi időszak egyik kedvenc fűszere az antioxidánsokban bővelkedő fahéj. Egy forró almás pite, tejbegríz, vagy kakaó kis fahéjjal meghintve, és máris hozzájárultunk nem csak az ízlelőbimbóink, hanem a szervezetünk kényeztetéséhez is.

8. Répa

Talán nem a gyermekek legkedveltebb zöldsége a béta-karotinban gazdag répa, viszont hatékonyan véd a legúti fertőzésekkel szemben. Nem mellesleg pedig elkészíthető úgy, hogy csemeténk is megnyalja majd mind a tíz ujját. Például a méltán híres répatorta tökéletes választás lehet, de nyers formában fogyasztva, fokhagymás szószba mártogatva nassolnivalónak is tökéletes.

9. Tökmag

Az esti filmezések elengedhetetlen ropogtatnivalója az ízletes tökmag, amely egyrészt jóval egészségesebb nasi, mint mondjuk egy zacskó chips, cink tartalmának köszönhetően pedig hálás lesz érte az immunrendszerünk is.

10. Müzli

A rostokban gazdag ételek fogyasztása kiemelten fontos, főleg nedves, nyálkás időben. Bár ilyenkor kevesebb rostos gyümölcs közül választhatunk, nem kell lemondanunk erről a tápanyagforrásról sem, ugyanis a rostok megtalálhatók a gabonamagvakban is. Reggelire egy finom gabona- vagy zabpehely, aszalt gyümölcsökkel gazdagítva és némi mézzel nyakon öntve tökéletes indítása lesz a napnak.

Borítókép: illusztráció