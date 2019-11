Ilyen lehet a jövő autója? (videó)

Egy évtizedre tekint előre a Lexus tanulmánya.

Abban nincs vita, hogy az elektromos autózásé a jövő, azonban az energiatárolás (vagy -termelés) módja és a technológia elterjedésének ideje tekintetében nagyon sokrétűek még az elhangzó jóslatok – írja az Autó-Motor.

A Lexus rögtön többféle megoldáson is dolgozik, már ma is van elektromos tengelyük, de kerékagy-villanymotort is elképzelhetőnek tartanak – ilyet használ az LF-30 Electrified tanulmány is. A márka első, akkumulátoros-elektromos autója, amelyet még 2019 novemberében bemutatnak, még hagyományos elektromos tengely(eke)t használ – részletezi a lap.

Az LF-30 Electrified esetén azért is tudtak olyan látványos megjelenést készíteni a formatervezők, mert nem kellett motortérrel foglalkozniuk, de ennek köszönhetően szinte teljesen beleolvad a karosszériába az orsó alakú hűtőrács. Az oldalablakok átláthatósága fokozatmentesen állítható, önvezető mód használatakor teljesen visszavonulhatnak az utasok.

Az ember-gép kapcsolatot új szintre emeli a Tazuma elnevezésű koncepció, amelynek lényege az, hogy az ember és a ló közötti kapcsolatot biztosító gyeplő mintájára alakítják ki a kormányt, az ember és az autó közötti kapcsolódási pontot. Az irányítás funkciója mellett a különböző fedélzeti rendszereket is ennek a segítségével lehet kezelni, hagyományos kapcsolók nincsenek, az utastülés előtti képernyőn lévő menüt gesztusvezérléssel lehet kezelni.

Fenntartható forrásból készülő anyagokból készítették a belsőt.

Az 5,09 méter hosszú karosszéria különösen tágas, hiszen nincs a technikának fenntartott tér, a 2,4 tonna tömegű LF-30 Electrified 110 kWh kapacitású akkumulátorával egy feltöltéssel 500 km-t képes megtenni.

A négy kerékagy-villanymotor összteljesítménye 544 lóerő, a rendszernyomaték 700 Nm, ami 3,8 másodperces 0-100 km/óra sprintet és 200 km/órás csúcssebességet tesz lehetővé.