Íme, a legviccesebb nevű magyar éttermek

Nagyon nem mindegy, hogy hívnak egy-egy éttermet vagy kocsmát. Vannak nevek, amik csalogatóak és vannak olyanok is, amik inkább megmosolyogtatnak vagy meg is nevettetnek minket, mert annyira meglepőek vagy éppen találóak.

Az utóbbiból hozott néhány magyar példát a Mindmegette.

A VIGASZTALÓ

A Sovány vigasz igazi beszélő név, de itt szerencsére nem negatívumként kell értelmezni. Arra utal ugyanis, hogy cukor, glutén és laktóz mentes finomságokat árulnak, úgyhogy nem kell tartani az elhízástól.

Bár más módon, de néhány kocsma is vigaszt ígér. Országszerte több ivót is Lesz vigasz névre kereszteltek. Van köztük olyan, ami panzió is egyben, az nyilván azoknak való, akik hosszabb vigasztalásra szorulnak.

A TÁRGYILAGOS

Ha a kocsmáknál maradunk, nem hagyhatjuk ki a szintén több helyen is fellelhető kocsmákat, amik bizony nem finomkodnak, már a névtáblán kijelentik: Leitat-lak.

A Mélypont presszó is egy bátor választás, hiszen két dologra enged következtetni: vagy az tér be oda, aki éppen mélyponton van és az italtól majd jobban lesz, vagy mindenki mélypontra kerül, aki betér a pesti presszóba. Nem mindegy…

Még egy italozós helyet meg kell említenünk a listán, ez pedig a Nemde bár, remek poén, és igen sokan vannak, akik nem túl határozottak, főleg, ha isznak is néhány pohárral. A Széll Kálmán téren van idő a hezitálásra.

Térjünk át azokra a helyekre, ahol enni is lehet. A Neked főztem, rövid tömör és tárgyilagos. Remek név egy balatoni gasztrokocsmának, ahol szezonális alapanyagokból frissen készített ételeket szolgálnak fel.

A Cupákos is egy megmosolyogtató, árulkodó név, a szlogenje jól leírja, az üzenetét: Hús, hús, hús – Manír és panír nélkül! Telitalálat egy magyaros étteremnek.

AZ ARISZTOKRATIKUS

A keszthelyi La’Koma étterem neve a hangzásában arisztokratikus, közben pedig játékos is, ízletes lakomát ígér komáknak, komámasszonyoknak és más betérőknek is. Olyan elnevezés ez, amin biztosan megakad a szemünk, ha elhaladunk mellette.

AZ ÁLLATOS

A malac és a krumpli is teljesen átlagos dolognak számít, ha egy vendéglátóhelyről beszélünk, na de a Malackrumpli Bisztró elnevezés mégiscsak meglepő és megmosolyogtató. A malackrumpli egyébként népi nyelvben az az aprószemű krumpli, amelyet az osztályozás után túl kicsinek találnak és ezért a malacok elé vetnek. A tihanyi éteremben bebizonyítják azt is, hogy ebből a kicsi krumpliból is remek fogások készíthetők. De akár a népszerű angol étel a fish & chips egyik változataként is felfogható az elnevezés: Pig & chips.

„Csip-csip csóka,vak varjúcska…” ki ne emlékezne az ismert dalocskára. Éppen ezért telitalálat az étteremlánc elnevezése a Vakvarjú, amihez a szintén poénos néven működő Vakegér törzskocsma is tartozik.

Érdekesen cseng egy étterem neveként a Nem Kacsa elnevezés is. Fontos tudni, hogy a hely Balatonfüreden a kikötőben van, tehát nem véletlen, hogy egy víziállatra esett a választás. Egyébként megnéztük, szerepel kacsa is az étlapjukon.

A Harapó mókus sem egy szokványos név egy étteremnek. De nem kell megijedni, sem az ételt, sem a vendégeket nem fogják vörös állatkák harapdálni. Az elnevezés valószínűleg az étteremtől nem messze található Mókus utcára utal.

AZ ANYUKÁS

Ha a házias ízekre gondolunk, a legtöbbünknek az anyukánk vagy a nagymamánk ugrik be, valószínűleg erre utal a Mimama konyhája elnevezés, ami egy kelenföldi éttermet takar. Kissé mondókás, gyermeki, mégis beszédes.

És végül nem hagyhatjuk ki a híres encsi éttermet sem, ami nem más, mint az Anyukám mondta. Mivel a név teljesen szokatlan egy étterem számára, figyelemfelkeltő, ráadásul nagyon pozitív is, hiszen, ha anyukám mondta, akkor csak jó hely lehet.

Borítókép: az encsi Anyukám Mondta étterem