Interaktív koncerttel ünneplik az egyik legmenőbb metalalbumot

Minden idők egyik legnagyobb hatású metal lemeze, a Pantera Vulgar Display of Power című albuma 29 éves, és a születésnap alkalmából egy budapesti stúdióban ad koncertet Európa legmenőbb Pantera-tribute zenekara, a Vulgar Display of Cover. A karantén miatt a spanyol énekesük nem tud jelen lenni, így vendégelőadókkal játsszák el a teljes lemezt a különleges, interaktív koncerten.

A Vulgar Display of Power 1992 februárjában jelent meg, és a groove-ok intenzív használata illetve újító hatása miatt rögtön meghajolt előtte a zenére fogékony társadalom. Az USA-ban a lemez a 44. helyig jutott a Billboard 200-as listán, később pedig dupla platina lett. Az IGN szerint a 11. legnagyobb hatású heavy metal album.

A lemezt 2017-ben a Rolling Stone magazin Minden idők 100 legjobb metalalbuma listáján a 10. helyre rangsorolta.

Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. A Pantera sajnos már feloszlott, és gitárosa, Dimebag Darrell, valamint dobosa, Vinnie Paul is elhunyt, de a legendás lemez méltó megünnepléséről Európa legkelendőbb Pantera-tribute zenekara gondoskodni fog. A Vulgar Dispay of Cover február 26-án az Open Music Channel jóvoltából stream koncertet tart a Twitch-en, kimagasló minőségben, a nézőkkel interakcióban.

A tribute-zenekar alapítója és vezetője az a Vörös Attila, aki nemzetközi szinten is ismert és elismert gitáros. Amellett, hogy olyan zenekarokban fordult meg szólógitáros poszton, mint a Nevermore (US), a Týr (FAO), a Satyricon (NO), a Sanctuary (US) vagy a Leander Rising (HU), 2020-ban ő is fellépett a Dimebash-en Santa Anában, Kaliforniában. Ez Dimebag Darrellnek, a Pantera megboldogult alapító-szólógitárosának a hivatalos, éves emlékestje, melynek bevételeit a szervezők mindig jótékony célra fordítják. Attila a színpadon többek között az Accept, a Cypress Hill, az In Flames, a King Diamond, a Prong, a Sepultura és Stone Sour tagjaival osztozott, mi több, Dave Grohl is fellépett a Foo Fighters-ből.

„A február 26-i koncerten elejétől a végéig a teljes Vulgar Display Of Power albumot előadjuk néhány elengedhetetlen Pantera-klasszikussal kiegészülve”

– mondta el Vörös Attila. „A zenekar a járványhelyzet miatt vendégénekesekkel fogja eljátszani a dalokat. A program gerincét Horváth István ”Pityesz„ hozza, de besegít neki Molnár Bálint (ex-Insane), illetve Győrffy András (Godgiven) is.”

A bulit lebonyolító Open Music Channel egy online koncerthelyszín, egy kreatív zenei hub. Céljuk a hallgatók új generációjához szólni. Magyarországon egyedülálló módon, interaktív és színvonalas zenei tartalmat adnak abban a korban, amikor a zenére kíváncsi nézők tévé helyett már YouTube-oznak, lemezvásárlás helyett pedig a playlistjeiket pörgetik Spotify-on. 2020 nyara óta közvetítenek koncerteket a legkülönbözőbb stílusú előadóktól. Idén márciusban már tele van a naptárjuk, melyben olyan kiemelt bulik kaptak helyet, mint Szakács Gergő 5-i, a USEME 14-i és a Carson Coma 19-i fellépése.

A Vulgar Display of Cover Facebook-eseménye:

https://fb.me/e/1c2KkdSAH

Borítókép: Vörös Attila az egyik fellépésen