Ismét bejutottak a magyarok a szakácsverseny legjobbjai közé

Ismét bejutott a világ legjobbjai közé a Bocuse d’Or nemzetközi szakácsverseny idei, Tallinnban megrendezett kontinensdöntőjének kilencedik helyén végzett, Veres István séf vezette magyar csapat – mondta el az MTI-nek szombaton a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke.

Hamvas Zoltán hangsúlyozta: „a Lyon felé tartó gyorsvonat egyik állomása a tallinni”, ezt abszolválta a magyar csapa és ott lehet a Bocuse d’Or 2021. januárról júniusra halasztott, franciaországi világdöntőjében.

Ezzel most lesz elegendő idő a felkészülésre, nyolc hónap áll rendelkezésre a világdöntőig – jegyezte meg a szakember.

Mint felidézte ugyanis, a mostani egy nagyon nehéz Európa-bajnokság volt: kétszer halasztották el a koronavírus-járvány miatt és az is kérdéses volt, hogy egyáltalán megrendezik-e. Emiatt nehézkes volt a felkészülés is, ezért jó eredmény a pénteken elért kilencedik hely – értékelte a magyar csapat teljesítményét.

Hamvas Zoltán elmondása szerint rendkívül erős volt a mezőny és a skandináv csapatokat idén is nagyon nehéz volt megszorítani: a gasztronómiailag hozzájuk sorolható finnekkel és észtekkel együtt a mezőny első hét helyéből hatot skandináv csapatok foglaltak el, közéjük csak a hatodik franciák tudtak beférkőzni. Veres István csapata viszont így is megelőzött olyan gasztronómiai nagyhatalmakat, mint Olaszország vagy Spanyolország – jegyezte meg.

Hamvas Zoltán szerint a Bocuse d’Or megrendezésének egyik fontos üzenete, hogy a járványhelyzet idején is felhívja a figyelmet a minőségi gasztronómiára.

A gasztronómia a járvány idején is itt van, még ha világszerte és Magyarországon is egészen speciális utakat is kell találnia arra, hogy túlélje ezt a nehéz időszakot. Magyarországra például most nem utazhatnak be a külföldiek, ami a budapesti vendéglátást igen erőteljesen sújtja, eközben pedig a magyar közönség is ritkábban jár étterembe – emlékeztetett.

Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy az éttermek mindent megtegyenek a vendégek biztonsága és bizalmának elnyerése érdekében. Tavasszal még nagy vita zajlott a házhozszállítás és az elvitel kérdésében – a csúcséttermeknél ugyanis ilyesmi eddig nem volt jellemző -, mára azonban bebizonyosodott, hogy már mindenhol kísérleteznek ezzel, akár saját erős házhozszállítással.

„Ki kell mozdulni a komfortzónából” – hangsúlyozta Hamvas Zoltán.

