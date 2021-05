Készen áll a nyárra a zánkai Erzsébet-tábor

Amennyiben május közepén zöld utat kapnak, az Erzsébet Alapítvány már nyáron újra gyermekeket táboroztatna a Balaton partján.

Ezt ne hagyja ki! Percről percre minden a magyar érettségiről

A zánkai táborváros felújítása a vége felé közeledik, és augusztusban akár már a fonyódligeti helyszín is újra tud majd gyermekeket fogadni. Hornyák Tibor alapítványi elnök a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a felújítások után 140 ezer gyermek tud élni az üdülés lehetőségével.

„Az a célunk, hogy a jövő nemzedékének minél szélesebb körben biztosított legyen az Erzsébet-táborozás lehetősége” – mondta a lapnak Hornyák Tibor, az Erzsébet-alapítvány elnöke. „Bővülni akarunk, hogy minél több gyermek nyaralhasson ottalvós táborban. Ennek érdekében az alapítvány már korábban megvásárolta a galyatetői volt BM-üdülőt, amelyből szintén tábor lesz, és ezután született a döntés arról, hogy a csillebérci tábor is az alapítvány tulajdonába kerüljön” – részletezte jövőbeli terveiket az alapítványi vezető. A múlt héten döntött ugyanis az Országgyűlés arról, hogy Csillebérc is Erzsébet-táborként születhessen újjá a jövőben. „Ez a helyszín jelenleg nem használható táborozásra, a terveink szerint a felújítása után, 2024-től, eredeti funkcióját ellátva gyermekek üdülését fogja szolgálni, 1500 gyerek tud majd itt egy időben táborozni” – jelentette ki Csillebérccel kapcsolatban Hornyák Tibor. „Az a célunk, hogy a Balaton megismerése mellett a gyerekek a fővárosba is eljuthassanak, Budapestet is megismerhessék, de közben egy színvonalas táborhelyen töltsék a nyári szünidőt” – tette hozzá az elnök.

Az Erzsébet-táborokba bárki jelentkezhet, ez intézményi szinten történhet.

„Ha túljelentkezés van, akkor rászorultsági szempontok alapján döntünk; a kapacitásbővítéssel azt lehet majd elérni, hogy mindenkit tudjunk fogadni” – fejtette ki az alapítvány vezetője. Hozzátette: ha jól tesszük a dolgunkat, akkor egyre többen fognak jelentkezni, és el fogunk jutni arra a szintre, hogy minden gyermek legalább egyszer el tudjon jutni majd egy Erzsébet-táborba. Iskolák, családsegítő szolgálatok vagy akár a tanodák is jelentkezhetnek, ennek sikere leginkább a tanárok lelkesedésén múlik; a legkisebb létszám, amivel jelentkezni lehet, húsz fő, sok esetben egy pedagógus más osztályokból is toboroz. „Annyit kérünk, hogy tíz főnként egy kísérő jöjjön a gyerekekkel, a létszám akár száz fő is lehet” – jegyezte meg Hornyák Tibor.

„A zánkai tábor felújítása a vége felé tart, átfogó felújítás történt, az elmúlt ötven évben első alkalommal. A befogadóképesség 3400 fő lesz, és a személyzettel együtt négyezer ember lesz ott egy időben.

Összesen 14 lakóépületünk van, fürdőszobával, fűthető szobákkal, ezenkívül készül egy komplett játszóház, gyakorlatilag Közép-Európa legnagyobb konyháját és éttermét építettük meg, sportcsarnok, színházterem is létesült, és a strand is megújult, ezzel együtt a kikötő is kibővült” – sorolta az elnök. Hozzátette: innen indulnak majd a sárkányhajós (evezős) és sétahajós programok, idéntől két saját hajójuk is lesz. „Ezenfelül olyan lidókat készítettünk, amelyek homokostengerpart-szerű strandot alkotnak, ezzel egy 21. századi gyerekparadicsom jön létre” – összegezte Hornyák Tibor.

A fonyódligeti tábornak is zajlik a felújítása, remélhetőleg idén augusztusban megnyithat.

„Itt egy klasszikus sátortábort idéző, jurta jellegű lakóhelyekkel rendelkező helyszínt építünk fel”

– számolt be róla az alapítványi elnök. „2018-ig tudtunk itt táboroztatni, de aztán annyira leromlott a táborhely minősége, hogy szüneteltetni kellett, idén augusztustól viszont itt is 800 gyermeket tudunk majd fogadni” – jelentette ki.

Az Erzsébet-táborok évente 140 ezer táborozót is tudnak majd fogadni. Hornyák Tibor azt is elmondta, hogy családokat is táboroztatnak. „Együttműködő partnereink ebben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Katolikus Karitász, a Református Szeretetszolgálat, és az Egyedülálló Szülők Klubjával is kapcsolatban állunk, ők választják ki a családokat” – mutatott rá.

Május közepén születik döntés arról, hogy lehetnek-e idén táborok, ám Hornyák Tibor nagyon bizakodó. Mint mondta, készen fognak állni arra, hogy az iskola végével el tudják kezdeni a táboroztatást.

„Egész nyáron és akár ősszel is szeretnénk fogadni a gyermekeket, hiszen a felújításnak köszönhetően olyan programokkal is ki tudjuk tölteni az időt, amelyek rosszabb időben is színvonalas szórakozási lehetőséget nyújtanak”

– fejtette ki a szakember. „Van ottalvós, erdélyi és gyógyítótáborunk is, az Erzsébet-karácsony pedig idén várhatóan már a Balatonon valósul meg” – sorolta fel az alapítvány vezetője. A programok öt alappilléren nyugszanak: magyarság-honismeret, sport, tudomány, kultúra és kereszténység. Ezek közül az első négy egy-egy tematikus nap alapját is jelenti.

Minden tábortípusnál részvételi biztosíték van, az ottalvós táboroknál ezer forint egész hétre, a napközisnél pedig száz forint naponta. Ez a jelképes összeg a jelentkezés komolyságát biztosítja, a büfében később le lehet vásárolni. Ennyi az összes díja a tábornak, minden mást ellátásként kapnak a résztvevők. „Az ottalvós táborok esetén pedig az utazást is biztosítjuk, vonatokat indítunk, ezekre lehet bejelentkezni. Egy szerelvényre nyolcszáz fő fér, általában tele is szokott lenni” – zárta beszámolóját Hornyák Tibor.

Borítókép: Kézműves foglalkozás a nyári Erzsébet-táborok elindulása alkalmából tartott sajtótájékoztató után a zánkai Erzsébet Üdülőközpont és Táborban 2018. június 18-án.