Kezdetét veszi a Budapest Design Week

Magyar dizájnerek kisfilmjei és online kiállítások is várják az érdeklődőket a csütörtökön 17. Budapest Design Week programsorozatában.

A járványhelyzetre való tekintettel az október 18-ig tartó dizájn fesztivál idén hibrid formában jelentkezik, a programok jelentős része az online térben valósul meg.

Ebben az évben a körforgásos gazdaság fontosságára hívják fel a figyelmet. Videósorozat mutatja be azokat a vállalkozásokat és kezdeményezéseket, amelyeknél stratégiai szerepet játszik a körforgásos gazdaság, de azokat a kreatívipari megoldásokat is megismerhetik az érdeklődők, amelyeket a járványhelyzet hívott életre.

A kisfilmek a 3D-s nyomtatóval készült arcvédő pajzsok mellett bemutatják például Mautner Zsófia gasztroblogger és Hitka Viktória grafikus Karantén Kantin szakácskönyvét vagy a Histheory szimulációs társasjátékot.

A Nyitott Stúdiók programban a műhelyek a saját szervezésű online vagy offline programok mellett a honlapon elérhető, képes cikksorozaton keresztül engednek betekintést a mindennapjaikba. Idén Földi Petra és Botos Balázs műhelytitkait ismerhetik meg az érdeklődők. A Touch Me Not legújabb kollekciója a Prezent shopban mutatkozik be, de online műhelylátogatással is készülnek Bilau Dea és Sáhó András tervezők.

A Nincs kiszállás! design körforgásban című online kiállítás magyar projekteken keresztül a körkörös gazdasági modellben rejlő lehetőségeket kutatja.

Ugyancsak a virtuális térben lesz elérhető Vásárhelyi János bútortervező, a magyar bútorgyártás – azon belül a székgyártás – története egyik legjelesebb tervezőművészének életmű-kiállítása 75 év – 75 szék címmel.

A Magyar Divat & Design Ügynökség a Budapest Design Week szakmai partnereként rendezi október 8. és 10. között a 360 Design Budapest nevű programsorozatot, amely online és offline kiállításokkal, virtuális sétákkal és tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket.

