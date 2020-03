Kitiltanák a hyperjetet

Folytatja az elektromos balatoni „vízi szörnyek” elleni tiltakozást az idén 25 éves Nők a Balatonért Egyesület, mert úgy látják, az előző nyári szezonban tovább romlott a helyzet.

Folytatja az elektromos balatoni „vízi szörnyek” elleni tiltakozást az idén 25 éves Nők a Balatonért Egyesület, mert úgy látják, az előző nyári szezonban tovább romlott a helyzet – írja a Magyar Nemzet újságírója, Gulyás J. Attila.

Megjelent Siófokon a hyperjet, huszonnégyen férnek el benne. Dízelmotor hajtja, 90 kilométeres sebességgel száguld, és merüléses attrakciókra is képes. Extrém sport, 30 perces tömény adrenalin – dicsérte járművét egy siófoki vállalkozó, amelyet a balatoni egyesület tiltakozó közleménye is idéz. Ebben aláírással történő tiltakozásra szólítanak fel.

Az egyesület egyúttal azt kéri a törvényalkotóktól, hogy módosítsák a vízi közlekedésről szó törvényt, ebben tegyék egyértelművé, hogy a magyarok által legkedveltebb nyaralóhelyként számontartott Balatonon nem közlekedhetnek nagy sebességre képes járművek. Azt vallják ugyanis, hogy a magyar tenger a strandolóké és a vitorlázóké, valamint egész évben a szép tájban gyönyörködő, nyugalmat kereső pihenni vágyóké, akiket elüldöznek a nagy hanggal száguldozó motoros vízi járművek.

Korábban a jetski használata ellen indítottunk aláírásgyűjtést, akkor húszezren követeltük a vízi közlekedési törvény módosítását. Ám miután Siófokon megjelent a hyperjet is, folytatjuk, illetve újrakezdjük a demonstrációt – jelezte a Magyar Nemzetnek az egyesület elnöke.

Szauer Rózsa hozzátette: a térség polgármesterei és országgyűlési képviselői is aggályosnak tartják a nagy sebességű elektromos vízi járművek közlekedését a tavon, de a jetskik elleni internetes petíciót is sokan aláírták, nemcsak a Balaton környékéről, hanem a fővárosból és az ország más pontjairól is.