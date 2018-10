Kivesz egy funkciót az autóiból a Tesla

Mostantól kezdve nem választható a „Teljes önvezető képességként” nevezett vezetőtámogató rendszer, mert a vásárlók nem értették meg, hogy ez csak egy elnevezés.

A Tesla értékesítési modelljébe tartozik, hogy a márkakereskedések gyári tulajdonban vannak, és a gyár által kiképzett értékesítők feladata a termék eladása. Utóbbiak elméletileg minden esetben felhívták az ügyfelek figyelmét arra, hogy a listában „Full Self-Driving Capability”, azaz teljes önvezető képességként szereplő vezetőtámogató rendszerek csomagja valójában megköveteli a vezetőtől azt, hogy mindig az útra figyeljen, a vásárlók ezt nem tartották be, és több baleset is történt abból, hogy a Tesla tulajdonosok teljesen átengedték a vezetést az elektronikának – hívja fel a figyelmet az Autó-Motor.

Egyelőre levették az opciós listáról a 3-5000 dollárba (csaknem 1 millió forint) kerülő tételt, amellyel kapcsolatban be is perelték már az autógyártót, mondván olyan dolgot értékesített, ami nem teljesíti az ígéretet. Aki eddig kifizette a felárat, az ezentúl is használhatja ezt a felszerelést, aki pedig új Teslát vásárol, annak egyelőre várnia kell – a gyár nem közölte, meddig, de várhatóan hamarosan új néven tér vissza az extrafelszerelések közé a fejlett vezetőtámogató rendszerek csomagja.

Ami egyébként videó alapján egészen szépen teljesít.