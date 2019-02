Környezettudatos gyermeket szeretne? Ezekkel a tippekkel segítse!

A természet védelméért nagyon egyszerű, apró cselekedetekkel tehetünk a legtöbbet, és ezekre könnyen rászoktathatjuk csemetéinket is.

Noha a legjobb nevelési eszköz mindig a példamutatás, közös ötleteléssel, kreativitással, a megoldásra rávezető szülői tanácsokkal is sokat tehetünk annak érdekében, hogy gyermekünk is felelősen kezdjen gondolkodni az őt körülvevő világról, és a természet védelméről. Az ő felelősségi körén belül igen egyszerű, ám annál praktikusabb feladatokat adhatunk neki vagy oszthatunk meg vele a környezettudatosság fejlesztése érdekében – sőt, ettől még az otthonunk is tisztább, békésebb és fenntarthatóbb lesz, arról nem is beszélve, hogy ennek kialakításában az egész család részt vesz, így mindenki a magáénak érezheti azt.

De mit is tehet egy gyerek a fenntartható életért? Hogy vonható be az életmódváltásba valaki, aki általában nem a jövőre fókuszál?

A csalad.hu cikke frappáns ötletekkel rukkolt elő, ezek közül mutatjuk meg a legkönnyebben megvalósíthatóakat.

Takarékoskodás a vízzel

A gyerekek már azzal is sokat tehetnek, ha például fogmosás közben elzárják a csapot:

csak ezzel az egyetlen mozdulattal havonta közel 100 liter vizet lehet megspórolni.

Ha pedig „gyorsasági versenyt” csinálunk a zuhanyozásból, további száz literrel csökkenthető a havi vízfogyasztás, ami nem kevés!

Takarékoskodás az árammal

A legkézenfekvőbb dolog lekapcsolni a villanyt, amikor kimegyünk a szobából, és meglepően sok energiát takaríthatunk meg azzal is, ha a kisebb háztartási gépeket kihúzzuk a konnektorból, amikor nem használjuk őket. Erre egy – a biztonságra is kellőképp ügyelni képes – gyereket gond nélkül megkérhetünk bármikor.

Szemetelni tilos!

Nemcsak nekünk lesz kellemesebb a közérzetünk, hanem a Földnek is nagy szolgálatot teszünk azzal, ha nem dobáljuk el a szemetet sem otthon, sem az iskolában, sem a játszótéren – szóval, sehol sem. A gyerekeket mielőbb érdemes rávenni arra, hogy a dolgokat oda tegyék, ahová valók: a szemét esetében a kukába. Emellett számos kiváló szemétszedő program és önkéntes erdőtisztítás várja a gyerekeket, amiben közösen, társaságban részt venni igen jó móka.

A csomagolás praktikái

Ha valaki nem menzás, az ebédet nyugodtan lehet többször felhasználható műanyag dobozban szállítani,

a műanyag üvegből többször is lehet inni, ha elmossuk, és a szendvicsnek sem kell feltétlenül celofán vagy alufólia.

A papírzacskó és a vászontáska kiváló alternatívája a műanyag zacskóknak: ezek használatára – főleg, ha izgalmas mintákkal díszítettük, vagy akár a gyerekkel együtt készítettük el – könnyedén rávehető az aprónép.

Cserebere, fogadom

Biztosan minden gyereknek van megunt játéka, könyve, ruhája, amit már nem használ, de nagyszerű állapotban van. Közösen eldönthetjük, hogy ezeket, ahelyett, hogy ott porosodnának a sarokban, elcseréli egy barátjával vagy odaajándékozza valakinek, akinek szüksége lehet rá és örülne neki!

Papírt sem pazarlunk

Rengeteg fa élete kímélhető meg, ha kevesebb papírt használunk:

például rajzolni, festeni, hajtogatni ugyanolyan nagyszerűen megfelel az egyik oldalán már használt papírlap is.

Érdemes erre közös rajzolgatás közben rávenni a lurkókat.

Gondoskodjunk a jövőről: ültessünk valamit!

Maszatolás, földben turkálás, locsolókanna? Szuper dolog – ráadásul nem csak a homokozóban lehet ilyesmivel foglalatoskodni. Minden gyerek szereti összepiszkolni a kezét, főleg, ha ezzel még jót is tesz, például fát, növényt ültet és gondoz! Izgalmas elfoglaltság együtt követni, ahogyan a növény életre kel és növekszik.

