Tizenegy magyar tervező mutatkozott be külföldön

A formatervezők a London Design Fairen és a Paris Design Weeken, a divattervezők pedig a Milano Fashion Weeken vettek részt a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében és koordinálásában – tájékoztatott az eredményekről az ügynökség hétfőn.

Az összegzés felidézi, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség koordinálásban a Paris Design Weeken, a London Design Fairen és a Milano Fashion Weeken is képviseltették magukat magyar márkák.

A Paris Design Weeken a Balassi Intézettel közös szervezésben, négy hazai formatervező, a Flying Objects részéről Húnfalvi András és Laufer Ferenc, míg a Hello Wood részéről Pozsár Péter és Ráday Dávid tartott előadást a magyar dizájn iránt érdeklődő francia közönség számára. Az esemény célja az volt, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség bemutassa a magyar dizájnt a párizsi közönségnek és szakembereknek, valamint kapcsolatot teremtsen a párizsi dizájnintézetekkel a jövőbeni együttműködések érdekében.

A közlemény szerint a London Design Fairen először jelentek meg magyar kiállítók, a szakmai szempontok alapján kiválasztott 11 formatervező pedig nagy sikert aratott az érdeklődők körében. Jimmy MacDonald, az LDF alapítója és igazgatója elismerően nyilatkozott a magyar pavilonról, és kiemelte, hogy a résztvevő magyar márkák tökéletesen illeszkednek a vásár szellemiségéhez, kiállítóihoz.

Második alkalommal vett részt a világ egyik legjelentősebb divathetén, a Milano Fashion Weeken az a hét divattervező, akik az MDDÜ és a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) közös mentorprogramjában vesznek részt. Az idei második részvétel többek között azért is nagyon fontos, mert egy márkának két-három szezonon keresztül meg kell jelennie és hoznia kell az állandó minőséget és kreativitást ahhoz, hogy a figyelmet felkeltse és vásároljanak tőle – hívja fel a figyelmet a közlemény.

Ebben az évben nemcsak a kollekciók egy-egy darabja, hanem a teljes kollekció végig ki volt állítva, a kollektív fashion show mellett pedig a márkák az úgynevezett pre-selling időszakban is jelen voltak 2019 nyarán: az Abodi és a Zsigmond Dora menswear márka a Garage Milano Marina Guidi showroomban; míg az Artista, az Elysian, a Celeni és a Cukovy a Guffanti Concept ShowRoomban mutathatta be legújabb kollekciójának néhány darabját.

Óriási büszkeséggel tölt el bennünket, hogy három külföldi eseményen is bemutathattuk a magyar márkákban rejlő egyediséget és kreativitást, és lehetőséget adtunk a tervezőinknek, hogy bemutatkozzanak külföldön is. Mindhárom eseménnyel kapcsolatban nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, Carlo Capasa, a CNMI elnöke pedig azt nyilatkozta, hogy a hét magyar divatmárka már most ott tart, hogy bármelyik nemzetközi üzletben megjelenhetnének, tehát abszolút képviseljük azt a minőséget, ami a többi nagy márkát jellemzi, ami hatalmas dicséret mind a tervezők, mind a magyar divat számára