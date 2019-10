Már most jelentkezzen be téligumi-cserére

Jó előre kérjen időpontot a szervizbe.

Nyárias meleg lesz napközben vasárnapig, sok autós még nevetve legyint, ha szóba kerül a téli gumira váltás. Az ország másik fele meg azt mondja: a reggelek már csípősek; és mikor, ha nem most cseréltesse az abroncsot, amikor még nincs tumultus a szervizekben – írja a Borsonline.

Ha halogat, heteket is várnia kell

Ugyan jogszabály nem kötelez rá, de 7 fok alatt erősen ajánlott felrakatni a téli gumit. A szakemberek azt tanácsolják: jó előre kérjen időpontot a szervizbe, mert ha az utolsó pillanatig vár, könnyen előfordulhat, hogy csak hetekkel később kerül önre a sor.

Ne tévesszen meg minket a nyárias időjárás, hogy akár 25 fok is lehet napközben! A reggelek és az éjszakák ugyanis hidegek, így már most indokolt lecserélni a gumikat. Nyugodtan lehet már használni a télit, nem fog elkopni a mostani körülmények között, és a fékút sem nő meg. Vigyük el az autónkat egy szervizbe, ahol a gumicserén túl pillanatok alatt felkészítik a téli szezonra is! – tanácsolja Kovács Bertalan autószerelő, szerviztulajdonos.

Téli gumi nélkül semmiképpen ne próbálja meg átvészelni a telet, mert nem csak a saját, de mások életét is kockáztatja! Megnő a fékút, és könnyen el is akadhat a hóban, nem beszélve az ónos eső veszélyéről. A szabályok előírják, hogy a minimális bordamélységnek 4 milliméternek kell lennie az abroncsokon. Ellenőrizze a guminyomást is: ha megfelelő, akkor a tapadással sem lesz gond, és a kátyúk sem keserítik majd meg az életét.

Ez legyen még az ellenőrzőlistáján

Jégkaparó, jégoldó

Talán mondani sem kell: jégkaparó nélkül gyakorlatilag esély sincs egy kemény téli reggelen arra, hogy útnak induljon, így mindig tartson egyet az autóban! Ugyanez a helyzet a jégoldóval: a zárak könnyen befagyhatnak, olyankor nagy segítség lehet.

Ablakmosó

A nyári ablakmosó folyadékot is feltétlen cserélje le télire, mert a szó szoros értelmében belefagyhat az autóba! Egy átlagos szélvédőmosónak mínusz 30 fokig bírnia kell. Az ablaktörlő lapátokat is ellenőrizze: ha kopott vagy szakadt a gumi rajtuk, mindenképpen cserélje le!

Akkumulátor

A tél beállta előtt ellenőriztesse az akkumulátor állapotát, nehogy úgy járjon, hogy reggel nem tud elindulni. A nagy hideg negatív hatással van a teljesítményre. Az aksinak több energiára van szüksége a motor indításához, és az utastér fűtése, valamint a ködlámpa használata is megterheli. A szakszervizekben pillanatok alatt ellenőrizni tudják az akkumulátort, amit 3-4 évente érdemes lecserélni.

Fékek

Ajánlott minden szezonváltáskor ellenőriztetni a szervizekben a fékbetéteket, a féktárcsákat és a fékdobokat, valamint azt is, hogy a fékfolyadék szintje megfelelő-e. Utóbbit érdemes évente cserélni. Végezzen fékpróbát minden elinduláskor!

Világítás

Ellenőrizze, hogy az összes lámpa, illetve a fényszórók megfelelően működnek-e! Tartson pótizzókat is a csomagtartóban!

A DOT szám elárulja a gumi korát

Hogy mennyi idős egy abroncs, az a külső oldalán lévő DOT szám utolsó 4 karakterének segítségével deríthető ki, az árulja el ugyanis a gyártás idejét. Az első kettő a gyártási év adott hetét, a második kettő a gyártási évet jelöli.

A szakemberek szerint az abroncsok élettartama tíz év, de az előírt körülmények között tárolt, nem használt gumik öt éven át teljes mértékben megőrzik azokat a tulajdonságaikat, amik a gyártás időpontjában fennálltak.

Az öregedést különböző kémiai és fizikai folyamatok váltják ki, és hogy ezekkel szemben megvédjék a termékeket, speciális adalékanyagokat vegyítenek a gumikeverékbe. Ezek meggátolják az abroncs teljesítményét csökkentő kémiai reakciókat az oxigénnel és az ózonnal. A gumiabroncs frissen gyártottnak számít három-, újnak pedig ötéves korig.