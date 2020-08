Megfejtették, mi a titka az idei ország tortájának

A kétéves kísérletezés eredménye augusztus 19-től az ország több száz cukrászdájában megkóstolható.

Lágy, fanyar, gyümölcsös birszselé, pörkölt mandulalisztből készült, puha piskóta és narancsos mandulamousse belül, amelyet alulról roppanós, hántolt ostyás, sópelyhes réteg, felülről fényes étcsokis tükörbevonó keretez be – az ország tortája megméretés idei győztese nem csupán egy valódi műalkotás, hanem nemzetközi versenyeken is esélyes induló lehet – írja a FrieslandCampina Hungária közleménye alapján a Magyar Nemzet.

„Az aktuális nemzetközi gasztroszcénában egyértelműen a Curiositashoz hasonló, ropogós réteggel és valamilyen gyümölcsbetéttel készülő mousse-os torták jelenleg a favoritok” – állítja Erdélyi Balázs, a cukrász-ipartestület szakmai elnöke, aki úgy véli:

az országos tortaverseny tizennégy éve alatt fokozatosan jutottunk el a hagyományos magyar cukrászattól a modern nemzetközi trendekig.

Ez egyáltalán nem ártott a hazai kínálatnak: ilyen bőséges és sokszínű termékválaszték szinte csak a mi cukrászdáinkban található, ami Erdélyi Balázs szerint unikálissá teszi Európában a magyar cukrászatot.

„Egyre hangsúlyosabban vannak jelen a felvertek, piskóták a tortákban, ami szintén visszakanyarodás a hagyományokhoz” – folytatja a szakmai elnök, aki egyértelmű és egyirányú fejlődést tapasztal a színvonalban:

a magyar cukrászok egyre többször nyúlnak minőségi alapanyagokhoz, a messze átlag feletti vaj-, tejszín- vagy csokoládéhasználat már nem pusztán teljesen természetes, de a vendégek igénylik is.

És nem csupán ők: a cukrászokra is egyre inkább érvényes az, hogy nem pusztán ár alapján választanak nyersanyagot, hanem hajlandóak többet fizetni azért, hogy valóban jobb és állandó minőséget kapjanak. Ez feltehetően közrejátszik abban is, hogy a magyar versenyzők szinte mindig éremmel térnek haza a nemzetközi megmérettetésekről, de Erdélyi Balázs szerint ennél is fontosabb, hogy a folyamatosan fejlődő vevői elvárások érzékelhetően a minőségi termékek felé terelik a szakmát.

„Hiszek benne, hogy az ország legjobb tortája csak a legjobb alapanyagokból készülhet”

– hangsúlyozza Füredi Krisztián cukrászmester, a Curiositas megálmodója, aki minden komponensből az elérhető legjobbat kereste.

A lágy textúra, az elképzelt krémes állag, valamint a finom, selymes íz tejszínből is megkövetelték a kiváló minőséget: a mester szakértelme és a Debic 32 százalékos tejszíne nyerő párosnak bizonyult.

A kétéves kísérletezés és gondos tökéletesítés eredménye augusztus 19-től az ország több száz cukrászdájában megkóstolható.

Borítókép: egy-egy szelet Füredi Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrászmestere Curiositas tortájából, az idei Magyarország tortájából és a pilisszentiváni JÓkenyér Cukrászat Szentivánéji Álom tortájából, Magyarország cukormentes tortájából az Országház Vadásztermében az augusztus 20-i nemzeti ünnep előtti sajtótájékoztatón 2020. augusztus 4-én