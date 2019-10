Megnyílik Magyarország legkomplexebb játszótere (videó)

A több mint 13 ezer négyzetméteres területen közel félszáz különleges játékelemet állítottak fel.

Elkészült Magyarország egyik legkomplexebb és legkorszerűbb játszótere a Városligetben a Liget Budapest Projektnek köszönhetően.

A játszótér az őszi tanítási szünet első napján, október 26-án megnyitja kapuit a családok előtt – jelentette be Baán László a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. A több mint 13 ezer négyzetméteres parkrészbe közel félszáz különleges játékelemet állítottak fel. A Nagyjátszótér központi eleme egy háromszintes mászóka, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált. A városligeti gyermekbirodalomban minden korosztály számára külön csúszdarendszereket, fészek-, kör-, mérleg és függőhintákat, kötélpályákat, forgójátékokat, egyéni és páros rugós játékokat, trambulinokat, többféle homokozót és vizes játékokat is telepítettek. A Nagyjátszótér megnyitása az első jelentős mérföldkő a család- és gyermekbarát Városliget kialakításához vezető úton, a Liget Budapest Projektnek köszönhetően összesen 7 új játszótér kap helyet a megújuló parkban.

– Európa jelenleg legnagyobb léptékű kulturális tartalmú városfejlesztése és parkrehabilitációja kiváló ütemben halad. S bár még néhány évet várni kell arra, hogy a Városliget megújítása teljeskörűen befejeződjön, az eddig elkészült intézmények és közösségi terek is bizonyítják, hogy a megújult Liget minden elemében többet és jobbat fog nyújtani látogatóinak, mint eddig

– mondta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

– A Millennium Háza és a Nagyjátszótér birtokba vételével megtapasztalhatják a családok, hogy a projekt fő vonzerejét, a Városliget történeti hagyományainak megfelelően, a kultúra és a rekreáció páratlanul gazdag intézményrendszerének és a zöldfelület megújításával összefüggő kikapcsolódásnak a harmonikus együttléte adja. A nagy múltú közparkban most egy olyan korszerűen és innovatívan felszerelt ingyenesen használható játszótér készült el, amely a világ bármely táján megállná a helyét – emelte ki Baán László.

A 13 ezer négyzetméteres játszótér nem csak méretével, de különleges felszereltségével is kitűnik a közparkokban található játszóterek közül.

Az összesen mintegy 50 játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként csoportosítva megfelelően fejlesszék a kulcskompetenciákat és a kognitív képességeket. 6 különféle csúszda, 10 féle hinta és körhinta, 4 féle forgójáték, 3 homokozó, 7 féle egyéni és páros rugós játék, 2 darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles-mászó komplexum, 10 földbe süllyesztett trambulin és hosszan kanyargó patak zsilipekkel és vizes játékokkal várja a gyermekeket. A játékelemek egy része speciális, integrált kialakítású, tehát az egészséges és fogyatékkal élő gyermekek együtt tudnak rajtuk játszani. A rendhagyó játékok egy része arra is alkalmas, hogy a család közösen játsszon, a különleges hálós szerkezetek elbírják a szülők a súlyát is. A Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye által inspirált központi mászóka mellett további nagy méretű mászóelemek is helyet kaptak a parkban, például a nagyobbaknak két csúszdatornyot egyedileg kialakított, többszintes háromdimenziós mászóhálóval kötötték össze. A különleges játékelemek az önfeledt játék mellett a mozgáskoordináció fejlesztését is célozzák.

– A Liget Budapest Projekt közel 1000 szakember: építész, tájépítész, előkészítő mérnök és sok más szakértő összehangolt munkája eredményeként valósul meg

– emelte ki Gyorgyevics Benedek a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

– Az előkészítő fázisban több mint 140 civil szervezettel egyeztettünk a tervekről és a tőlük beérkezett fél ezret is meghaladó javaslatok, kérések 95 százalékát be tudtuk építeni a megvalósítás során. A Nagyjátszótér tervezési folyamatában gyerekpszichológusok, tájépítészek, pedagógusok és maguk a gyermekek vettek részt annak érdekében, hogy egy modern, integrált játszóbirodalom jöjjön létre, amely vonzó helyszínt kínál a családok rendszeres szabadidős tevékenységéhez – tette hozzá.

A Nagyjátszótér a Városliget dél-keleti részén, a Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen kapott helyet, melynek köszönhetően minden környező sétányról könnyen és akadálymentesen megközelíthető.

A gyerekek biztonsága érdekében a területet egy másfél méter magas, egyedi tervezésű kerítés védi, melyen öt bejáratot alakítottak ki. A játszótér szerkezetét úgy tervezték, hogy a legkisebbek egy védett belső körben játszhatnak, miközben a szüleik kényelmes ülőalkalmatosságokon követhetik a gyerekek mozgását. A külső részek felé haladva pedig a nagyobb gyerekek számára találhatóak attrakciók. Más, ingyenesen használható játszóterekhez képest a városligeti Nagyjátszótéren animátorok fogják a biztonságos játékot és a családok eligazodását segíteni.

A tervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy teret engedjenek a szabad játéknak, a játszótér kialakításával és eszközeivel inspirálják a gyerekek alkotóenergiáit, a kisebbek homokos játszórészében például előásható őskori régészeti leleteket imitáló fosszília-másolatok ösztönzik játékosan a tanulásra a kicsiket.

A SMART-megoldások sem hiányoznak majd a digitális nemzedék modern játszóparkjából, például okos-csúszda méri a sebességet. A fejlesztésekkel természetesen gondoltak a kismamákra is, a baba-mama hintával akár már a pár hónapos csöppségek is kipróbálhatják a ringatózás nyugtató élményét, és a parkrészben nyugodt, szoptatásra alkalmas részeket elkülönítettek, ahol pelenkázni is lehet. Az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció jegyében nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre. Számos integrált játszóeszközt is telepítettek a parkrészbe, melyeket akadálymentesen lehet megközelíteni, hogy a különböző fogyatékkal élő gyermekek és speciális nevelési igényűek is együtt játszhassanak ép társaikkal.

A játszóeszközöket Európa legelismertebb, nagy tapasztalattal rendelkező cégei gyártják és szállítják, azok mindegyike biztonságos, és megfelelnek a legszigorúbb hazai és Európai Uniós szabványoknak.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója beszámolt róla, hogy a nyitást megelőzően intenzív tesztüzemet tartanak, melynek során különböző óvodás-iskolás csoportok előzetesen kipróbálhatják a játékokat, és a visszajelzéseik alapján zajlanak a szükséges finomhangolások. A vezérigazgató hozzátette: a Nagyjátszótér megnyitása az első jelentős mérföldkő a család- és gyermekbarát Városliget kialakításához vezető úton, a Liget Budapest Projektnek köszönhetően összesen 7 új játszótér kap helyet a megújuló parkban.

Borítókép: a Nagyjátszótér központi eleme egy háromszintes mászóka, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált