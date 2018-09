Megvan a LikeBalaton fotópályázatának nyertese

Gazdára talált a Nyár 2018 fotópályázat fődíja, az elektromos kerékpár. A nyertese egy édesanya, aki elmondta, a családban még nem döntötték el, kié lesz a szuper bringa, de a kisfia már iskolába se nagyon akart menni, annyira várja.

2018. augusztus 30-án lezárult a likebalaton.hu Nyár 2018 fotópályázata. A fotópályázat fődíját, egy csaknem félmillió forint értékű Apache Matto elektromos kerékpárt – az Annyira Más Bringabolt jóvoltából – a dunaújvárosi Csehné Horváth Zsuzsanna nyerte az alábbi fotóval:

Szeptember 3-án viszont Zsuzsanna volt a likebalaton.hu kamerája előtt, amikor is boldogan vette át nyereményét, Dezslik Magdolnától, a likebalaton.hu vezető szerkesztőjétől és Murlasits Attilától, az Annyira Más Bringabolt tulajdonosától.

Az Apache Matto E5 elektromos kerékpárral túrázhatunk asztfalton, de akár az erdőben is. Sportos, mégis kényelmes geometriájú váza miatt kényelmes a haladás gyakorlatilag minden terepen. A Matto E5 egy pedálfordulatérzékelős elektromos kerékpár, azaz a motor rásegítése a pedálozásunk sebességéhez viszonyul. Az elektromos rásegítés öt fokozatban állítható, de akár ki is kapcsolhatjuk, így a pedelecet hagyományos kerékpárként is használhatjuk. Zsuzsannának mindent aprólékosan bemutattak:

Nem engedhették el nyertesüket anélkül, hogy ki ne próbálja, milyen is lesz a régi bicikli helyett egy félmillió forintos e-kerékpáron pedálozni. Murlasits Attila adott még néhány instrukciót, majd Zsuzsanna útnak indult. Még a szomszéd kiscicája is érdeklődve figyelte – számolt be róla a lap.

Zsuzsanna kicsit félve indult neki, hogy kipróbálja a nyereményét, de amikor visszaérkezett csupa mosoly volt az arca.