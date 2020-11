Az adományokból mintegy 50 ezer élelmiszercsomag készül, amely segítséget nyújt a nélkülözőknek.

Mintegy 250 tonna tartós élelmiszert gyűjtött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a hétvégén az ország 160 településén, az adományokból mintegy 50 ezer élelmiszercsomag készül a nélkülözők megsegítésére.

Az idén 15 éves Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2020-ban is megrendezte karácsonyi adománygyűjtését, november 27. és 29. között országosan több mint 250 áruházban a vásárlók adományainak köszönhetően összesen 250 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze.

Az adományokból mintegy 50 ezer élelmiszercsomag készül, amely segítséget nyújt a nélkülözőknek. A hétvégi akció csaknem hatezer önkéntes segítségével zajlott – közölte az egyesület hétfőn.

A Tesco az adományt ebben az évben is kiegészíti az áruházlánc üzleteiben november 27. és 29. között összegyűjtött élelmiszerek értékének 20 százalékával pénzadomány formájában, hogy ezzel is segítse az Élelmiszerbank működését és a nélkülözők év közbeni ellátását is.

Borítókép: A Magyar Élelmiszerbank Egyesület önkéntesei tartósélelmiszer-adományt pakolnak a Tesco áruházban Miskolcon 2020. november 27-én.