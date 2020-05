Adunk pár tippet, ha már nyűg lenne a főzés

Mostanra egyre gyakrabban vesszük észre magunkon a kiégés tüneteit: a mindennapos főzés nem mindig öröm, sokszor nincs kedvünk újra és újra a tűzhely mellé állni.

Néhány apró trükkel megoldható a probléma, ráadásul a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad: friss étel kerül az asztalra anélkül, hogy naponta órákat töltenénk főzéssel – írja a Diéta és Fitnesz.

ÚJRADEFINIÁLT FOGÁSOK

Nem csak az számít ebédnek, aminek az elkészítésével órákon át szöszmöszöltünk. Nem kell minden nap ultrakörülményes ételt tenni az asztalra, lehet valami finom, laktató és egészséges úgy is, hogy percek alatt elkészül, főzés nélkül. Tökéletes ebéd például a tonhalkonzervvel, mindenféle salátával, zöldséggel töltött wrap, a teljes kiőrlésű pirítóssal, friss paradicsommal tálalt gombás omlett, a konzerv csicseriborsóval, babbal, kukoricával, reszelt sovány sajttal elkevert saláta. Mind finom, laktató és néhány perc alatt kész. Használjuk ki, hogy most tele a mélyhűtő, készítsünk köretnek párolt zöldségeket!

EGY NAP ALATT EGÉSZ HÉTRE

Nem kell minden délelőttöt a konyhában tölteni, egy kis tervezéssel egész hétre (vagy legalább jó pár napra) előre elkészíthetjük az ételeket.

Gondoljuk át vásárlás előtt, mi lesz a heti menü. Több ételt is lefőzhetünk előre, ha befér a fagyasztóba. De nemcsak a kész ételeket, hanem az alapanyagokat is tárolhatjuk a mélyhűtőben. Sok időt spórolunk, ha előre megfőzzük a tojást, felaprítjuk a hagymát (műanyag, jól záródó dobozban a hűtőben is eláll néhány napig), alaplevet készítünk (ez mehet a fagyasztóba is akár) a maradék zöldségekből, csontból, húsból. Főzhetünk nagyobb adag köretet is – például rizst, quinoát –, levest. Ha nem is készítjük el teljesen a következő napok ebédjeit, vacsoráit, sok időt spórolunk, ha egyszerre készítünk elő több ételt.

JUT A BARÁTOKNAK IS

A munkában már bevált: forgóban főztünk a kollégákkal, hol egyikünk, hol másikunk gondoskodott a csapat ebédjéről. Most összebeszélhetünk a közelben élő családtagokkal, barátokkal: osszuk fel egymás között a heteket, hogy ki mikor főz. Természetesen most még jobban ügyeljünk az alapvető higiéniás követelményekre, a kész ételt pedig tegyük az ajtó, elé így találkozás nélkül adhatjuk át az ebédet. Remek alkalom a kapcsolatok elmélyítésére, és nem utolsósorban új ételek, receptek megismerésére.

EBÉD AZ ÉTTEREMBŐL

Mindannyiunknak hiányzik a kedvenc étterme: a jó hír, hogy nem kell lemondanunk a megszokott ízekről. Főzés helyett időnként rendeljünk a közeli étteremből, bisztróból, ezzel is támogatjuk a bajba jutott vendéglátóhelyeket. Minél közelebbről rendelünk, annál jobb – gondoljunk a környezetre is!

