Több millió forint támogatást kapnak a diabéteszesekkel foglalkozó szervezetek és centrumok

Csütörtökön írják ki az 1-es típusú diabéteszesekkel foglalkozó civil szervezeteknek és a gyermek-diabéteszcentrumoknak szóló pályázatokat – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Novák Katalin emlékeztetett:

a kormány közel 100 millió forintos pályázati támogatást biztosít civil szervezeteknek és közel félmilliárd forintot a diabéteszcentrumoknak.

A civil szervezeteknek szóló pályázat 90 százalékos, a diabéteszcentrumokat segítő pedig 100 százalékos finanszírozású. Előbbiek 2-30 millió, utóbbiak 5-30 millió forintos támogatást vehetnek igénybe – tette hozzá.

Novák Katalin a Facebook-oldalán is elérhetővé tette a pályázatokat.

Az államtitkár azt mondta:

a pályázatok célja, hogy megkönnyítsék az 1-es típusú cukorbetegséggel küzdők életét és a legkorszerűbb ellátást biztosítsák nekik.

Novák Katalin beszélt arról is, hogy kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet kell biztosítaniuk az önkormányzatoknak azokon a településeken is, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták ezeket az intézményeket. Az ügyelet ingyenes, egy csoportban maximum 5 gyermek lehet, az intézmények betartják a járványügyi szabályokat, és az étkezést is biztosítják – mondta.