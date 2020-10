Nyolcvan termelő boraival ismerkedhetnek az olaszrizling szerelmesei

Magyarország egyik legkedveltebb szőlőfajtája Tokaj-Hegyalja kivételével gyakorlatilag minden borvidékünkön megtalálható.

Több mint 80 borászat mintegy 150 tételét kóstolhatják meg az érdeklődők az Olaszrizling Október Nagykóstolón október 17-én a Corinthia Hotel Budapestben.

Magyarország egyik legkedveltebb szőlőfajtája az olaszrizling: a harmadik legnagyobb területtel rendelkezik a fehér borszőlők között és Tokaj-Hegyalja kivételével gyakorlatilag minden borvidékünkön megtalálható – emlékeztet a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közlemény.

Mint a fajtakóstoló szervezői kiemelik, az olaszrizling rosszabb években is jól terem és nagyobb hozam mellett is képes jó minőséget adni. Ráadásul rendkívül sokoldalú szőlőfajta, ezért az olaszrizlingből készült borok választéka széles: készülnek könnyű, reduktív tételek, érettebb hordósak, dűlőszelektáltak, gyümölcsösek, de szépen mutat házasításban, sőt még édes borként, narancsborként és pezsgőként is.

Az Olaszrizling Október Nagykóstoló látogatói szinte minden olaszrizling-stílus képviselőjével találkozhatnak a rendezvényen, amelyre ráadásul számos kiállító elhozza rajnai rizling tételeit is, noha ez a fajta csak névrokona az olaszrizlingnek.

A sétáló kóstoló programját ingyenes előadások színesítik.

