Ősszel is népszerűek a belföldi utazások

Egy friss felmérés szerint a magyarok nyári lendülete alig hagy alább az ősszel, és továbbra is az előző évit meghaladó ütemben nő a hazai utazások piaca.

Folytatódik a szezon a belföldi turizmusban: egy friss felmérés szerint a magyarok nyári lendülete alig hagy alább az ősszel, és továbbra is az előző évit meghaladó ütemben nő a hazai utazások piaca – írja a Magyar Nemzet. A leglátogatottabb szálláskereső portál által megkérdezett válaszadók közül például minden második internetező tervez többnapos utazást az elkövetkező hetekben, és olyannyira elszántak a turisták, hogy akkor is megejtik a tervezett kirándulást, ha szabadságot kell kivenniük hozzá. Az őszi utazás azok köré­ben is tervezett program, akik már nyaraltak az idén, ahogy azoknál is, akik valami miatt nem vakációztak.

A Szállás.hu közölte: a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva már most összességében 16,5 százalékkal több aktív szobafoglalást jegyeznek a szeptember–novemberi időszakra. A legnépszerűbb úti célok a magyarok köré­ben Gyula, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Eger és Hévíz lesz ősszel, de várhatóan látogatott lesz Siófok, Egerszalók, Visegrád, Nyíregyháza és Miskolctapolca is. Megmutatkoznak az őszi foglalásokból a tipikus pihenési formák.

A legtöbben, vagyis a válaszadók csaknem fele két éjszakára készül elutazni valamely belföldi pihenőhelyre, míg minden ötödik vendég három, 18 százalékuk pedig egy estét tölt majd a célba vett szálláshelyen. Ebben az évszakban az apartmanok, a vendégházak, a panziók és a háromcsillagos hotelek a legforgalmasabbak.

Erősen megoszlik, kinek mennyi fizetett szabadsága maradt még az idén, ám az tévhit, hogy sokan el sem tudnának utazni az otthoni munkavégzés miatt elfogyott lehetőségek okán – állapítja meg a Szállás.hu felmérése, amely ugyan nem reprezentatív, de arról szól, hogy a válaszadók 27 százalékának még hat–tíz, 17 százaléknak 11–15 nap fizetett szabadsága van erre az évre, minden tizedik potenciá­lis turista pedig még 16 vagy annál több nappal gazdálkodhat. Utóbbival megegyezik azoknak az aránya, akiknek egy–öt nap szabadságot kell beosztaniuk az év hátralévő részére – derül ki az ősz eleji kutatásból.

Ösztönzi a vendégforgalmat a Magyar Turisztikai Ügynökség újabb forgalomélénkítő kampánya is, amely a héten kezdődik. A szeptember 9-től érvényes, Magyarország ősszel is vár! című országos akcióban október 15-ig speciális belföldi lehetőségekről szóló ajánlatokat gyűjtenek a csatlakozó vendéglátóhelyek, szállások, borászatok, fürdők és más szolgáltatók részvételével, ezekből a több platformon történő reklámozás mellett a Csodásmagyarország.hu weboldalon válogathatnak a turisták.

Ugyancsak az utazási kedvet erősítheti, hogy letölthető formában angol, német, spanyol, francia és orosz nyelven is megjelentették a magyar gasztronómia változatos világát megismertető újabb hivatalos kiadványt is, amellyel inspirálni kívánják a lakosságot a hazai tájak, turisztikai élmények felfedezésére az ország borvidékeinek és vendéglátásának élvezetes bemutatkozásával.

Borítókép: Bajorhegyi Tünde, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. vadászati és turisztikai ágazatának vezetője bemutatót tart a Remény nevű vadászkutyával a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont parkjában 2019. március 16-án.