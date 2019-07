Rekordszámú fesztiválozó járt az idei EFOTT-on

Közel százhúszezren látogattak el Velencére idén, ami négyezerrel több a tavalyi számnál.

Az EFOTT-on én otthon vagyok – énekelte a Halott Pénz az előtte szórakozó több ezres közönségnek. A fesztivál zárónapján nagyszínpadra utolsó előttiként álló zenekar igazán mindent beleadott, hogy a rendezvény élménydúsan záródjon: a közönség egy emberként énekelte az összes dalukat, amelyet olykor tűzeffekt, máskor konfettikilövés kísért. A fesztivált végül a Follow The Flow és egy eljegyzés zárta: egy színpadra álló fesztiválozó több éve ismerte meg barátnőjét, szerelmükből egy gyermek is született már, és most, újra állapotos párjának végre feltette a nagy kérdést.

„Szeretnék üzenni azoknak, akik valami miatt úgy döntöttek, nem jönnek ki a fesztiválra: élnünk kellett volna még!” – kiabálta Marsalkó Dávid koncertjük alatt a mikrofonba, nem is sejtve, az emberek mennyire élték a 2019-es EFOTT-ot!

Újabb rekord történt az EFOTT fesztivál életében, 119 387 látogató tartott velünk – tájékoztatott Maszlavér Gábor fesztiváligazgató. A tavalyi évben 115 ezren voltunk, 2017-ben pedig 111 ezren. Szombaton a vártnál is nagyobb számban érkeztek a fesztiválozók, ekkor zenélt Majka és a 30 éves Tankcsapda, hogy aztán a mikrofont a Scooternek átadva igazán felrobbanhasson a nagyszínpad. Bátran állíthatom, hogy ezen a napon 0-80 évesig minden korosztályból láthattunk vendégeket, 99 százalékban magyar nemzetiségűeket – mondta Maszlavér Gábor.

Hogy a 2020-as EFOTT-ot hol és mely házigazda egyetem segítségével rendezik meg, az jövő év elején fog eldőlni, mindenesetre, ha folytatódik az évenként négyezres növekedési tendencia, akkor adott fesztiválterület infrastrukturális fejlesztéséhez bizonyosan további erőforrásokra lesz szükség.