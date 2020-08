Strandolás közben gyakran szembemegyünk a józan ésszel

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) elnöke szerint életveszélyes lehet, ha a nyári strandolásnál „az agyunk szabadság üzemmódba kapcsol”. Bagyó Sándor erről csütörtökön beszélt Alsóörsön, ahol a vízimentők tipikus vízi baleseti szituációkat mutattak be.

A szakember elmondta: évek óta tanulmányozzák a strandokon előforduló balesetek, tragédiák okait, de a megelőzés – tájékoztató kiadványok, táblák, médiamegjelenések – ellenére évről évre visszatérnek bizonyos problémák. Úgy fogalmazott:

amikor „az agyunk szabadság üzemmódba kapcsol”, gyakran szembemegyünk a logikával és a józan ésszel, veszélybe sodorva önmagunkat.

Fontosnak nevezte, hogy a fürdőzők ismerjék a határaikat, csak olyan messzire menjenek a vízbe, ahonnan biztonságosan ki tudnak jönni. Sokan szeretnek a strandbóján belül a mély vízben fürdőzni, de Bagyó Sándor szerint

sokkal biztonságosabb nem befelé, hanem a parttal párhuzamosan úszni vagy megszervezni kíséretünket, hogy ne egyedül legyünk a mély vízben.

Hangsúlyozta azt is, hogy

nemcsak a mély, hanem a sekély víz is életveszélyes lehet.

Minden évben történik haláleset vagy maradandó bénulás különböző fürdőeszközökről ugrálás miatt. A közelmúltban Siófokon ugrott 80 centis vízbe egy fiatal, akin már nem tudtak segíteni – mondta. A sekély víz veszélyét a strandon egy vízibicikli mellett kézen álló emberrel is szemléltették a vízimentők.

Bagyó Sándor kijelentette: a fizetős strandok jóval biztonságosabbak, mint a szabadstrandok, hiszen minőségibb szolgáltatásokat nyújtanak a fürdőzőknek. Hozzátette: Alsóörsön is magaslesből, valamint a vízen úszó mentőkatamaránról is ügyelnek a strandolókra a vízimentők. Emellett a fürdőlépcsők jó minőségűek, le vannak takarítva, alkalmasak arra, hogy csúszásmentesen vízbe jussanak az emberek, a vízmélységet pedig a strandbóják mellett tábla is jelzi.

Borítókép: Vízimentő az alsóörsi strandon 2020. augusztus 13-án.