Szakértő szerint jót tesz a babáknak, ha unatkoznak

Legyenek üresjáratok, amikor azt csinálnak a gyerekek, amit akarnak.

Az elfoglalt emberek világában élünk – kezdi cikkét a Motherly alapján a Maszol. A napjaink pontosan megvannak tervezve, a tömegközlekedésen telefonálunk (jobb esetben olvasunk), a liftben gyors megbeszéléseket tartunk, szervezkedünk, a telefont nyomkodjuk vagy éppen fülhallgatón keresztül zenét hallgatunk. Mindig foglalkozunk valamivel és sosem unatkozunk.

Nemcsak a felnőtt embereknek, de a csecsemőknek is szükségük van arra, hogy unatkozzanak. A cikk szerzője Robert Hamilton gyermekorvos a 7 Secrets of the Newborn című könyvét idézve arra hívja fel a figyelmét, hogy a kisbabák számára nagyon fontos, hogy legyen idejük unatkozni, vagyis arra, hogy olykor ne csináljanak semmit.

A gyermekorvos szerint erre szükség van a babák egészséges fejlődéséhez. Nem kell mást tennünk, csak egyszerűen hagyni a gyereket egyedül játszani, nem kell mindig lefoglaljuk, a kezébe adjuk a játékot, hagyjuk, hogy maguk fedezzék fel a körülöttük lévő világot. A gyerekek meg kell tanulják lefoglalni, elszórakoztatni magukat, ki kell találják, mit kezdenek az idejükkel, ezáltal fejlődik a kreativitásuk, gondolkodásuk.

Robert Hamilton hangsúlyozza könyvében, hogy ne legyen háttérzaj (tévé, zene) a baba közelében, mert ezek az ingerek lefoglalják. Fontos, hogy a kicsik idejét ne osszuk be pontosan, legyenek üresjáratok, amikor azt csinálnak a gyerekek, amit akarnak. A napi rutin, a hétköznapi elintéznivalók ahova a szülők a babát is viszik bőven elég program – állítja a gyermekorvos.

Borítókép: maszol.ro