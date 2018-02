Szeretne milliókat keresni? Termeljen szarvasgombát!

Hihetetlenül hangzik, de igaz: pár év alatt bárkiből milliomos szarvasgomba-termelő válhat.

A szarvasgomba szívesen terem nálunk, a hazai klíma és talaj ugyanis kiválóan alkalmas számára. A Bors cikke szerint ez olyannyira így van, hogy Magyarország valóságos szarvasgomba-nagyhatalomnak számít, hiszen évente 20-40 tonnát viszünk ki belőle külföldre. Ráadásul bővülésre is van még lehetőség, a Szarvas­gomba-termesztők Or­szá­gos Egyesületének elnöke szerint ugyanis az ország talajainak egynegyede alkalmas szarvasgomba termelésére.

Ulrich József szerint a középkötött, humuszos, jó vízgazdálkodású, semleges kémhatású, gyengén meszes területeken lehet kiváló a szarvasgombás erdő. Ilyenek általában az ország keleti felén vannak többségben. Ezenkívül nem kell már sok minden: a megfelelő tölgyerdő telepítése után 6-7 évvel később már lehet is „szüretelni”.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az első szarvasgombák nagyjából a telepítést követő nyolcadik évben várhatók. A gomba megjelenésének esztendejében hektáronként két-három kilóval számolhatnak a tulajdonosok. A kö­vetkező években várható termés: 5-8 kiló, 12-15 kiló, 25-30 kiló, az „üzlet beindulásának” ötödik évében pedig akár 30-40 kiló termés is lehet.

József egyébként fiával együtt maga is termeszti az értékes gombát, kísérleti ültetvényüket 2001-ben kezdték művelni. Ehhez azonban szakértelem sem árt: hogy a kilónként 120 ezer forintot is megérő gombát épségben megtalálják, Józseféket két fekete, speciálisan kiképzett labrador is segíti. (A fontos művelethez jellemzően már nem disznót használnak, az ugyanis -a kutyával ellentétben- nemcsak kitúrja, de gyakran meg is eszi a „zsákmányt”.)

A termesztést egyébként pályázat is támogatja, ráadásul tavaly decemberben emelkedett a szarvasgombás erdő telepítésére pályázattal szerezhető támogatási összeg is: már 4,5 millió forintot lehet igényelni hektáronként.

Az erdő ápolásának persze vannak költségei, de erre is lehet támogatást kérni, ahogyan például az erdő körüli kerítésre is. Földterület vásárlásához mindenképpen szükség van mezőgazdasági végzettségre, de egyébként nincs különös feltétele a pályázásnak.

Borítókép: AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE