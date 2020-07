Takarékosabbá teszi a koronavírus-járvány a magyarokat

Az elmúlt hónapok felértékelték a pénzügyi tudatosság szerepét.

Sokan rádöbbentek ugyanis, hogy ha van némi megtakarításuk, nyugodtabban mehetnek bele egy újabb karanténidőszakba vagy fogadhatnak bármilyen más, korlátozó intézkedést. A banki ügyfelek többsége úgy ítéli meg, praktikus, ha a következő időszakban rendszeresen félretesz egy bizonyos összeget – írja a Magyar Nemzet.

Azok, akik legalább félmillió forintnyi megtakarítással rendelkeztek, saját megítélésük szerint könnyebben vészelték át az elmúlt hónapokat. Többségük most pozitívabbnak értékeli az anyagi helyzetét, mint az elmúlt egy évben. Hetven százalékuk azt is tervezi, hogy a következő hónapokban ugyanannyit vagy többet tesz félre, mint eddig, és csak hét százalékuk látja úgy, hogy egyáltalán nem tud majd megtakarítani a jövőben – derül ki egy NRC-kutatásból, amelyet ezer, 18–70 év közötti rendszeres bankhasználó megkérdezésével, az OTP Bank megbízásából készítettek.

A jelentősebb, több mint félmillió forinttal rendelkező megtakarítók pénzügyi céljaiban nem következtek be komoly változások: 56 százalékuk továbbra is úgy tervezi, hogy a következő hat hónapban változatlan összeggel folytatja a takarékoskodást, 14 százalékuk pedig a korábbinál még többet szeretne tartalékolni a váratlan helyzetekre. Száz válaszadóból csak heten nyilatkoztak úgy, hogy nem tudnak pénzt félretenni az elkövetkező időszakban.

Bár a válaszadók csaknem fele számolt be arról, hogy a háztartásuk bevételei visszaestek és a harmaduknak extra kiadásai is voltak a járvány miatt. Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy az érdemi megtakarítók sokkal könnyebben birkóztak meg a felmerülő pénzügyi nehézségekkel. Sőt a megkérdezettek harmadának még csökkentek is a kiadásaik.

A pénzügyi biztonság megteremtése azért is fontos, mert a megkérdezettek többsége (85 százaléka) jobban aggódik egy elhúzódó gazdasági válság, mint a saját vagy szerettei egészsége miatt. A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek 42 százalékának van valamilyen nem készpénzben tartott megtakarítása, közülük tízből nyolcan rendelkeznek legalább félmillió forint összegű megtakarítási termékkel.

Ők, többségükben a nehézségek ellenére is, inkább pozitívan ítélték meg az elmúlt egy évet anyagi szempontból, attól viszont tartanak, hogy az infláció miatt csökken a megtakarításuk értéke. Ezért is érdemes olyan konstrukciókkal tervezni, amelyek inflációhoz kötöttek, így a segítségükkel ez a kockázat is csökkenthető.

Borítókép: illusztráció