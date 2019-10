Takler Ferenc tizenkilencre mindig lapot kért

A Takler-jelenség megközelítésére a kötetben olyan közéleti személyiségek is vállalkoznak, akik a család régi barátai (Kondor Katalin, Freund Tamás, Balázs János, Kóbor János vagy Dunai Antal).

A TAKLER – „Tizenkilencre mindig lapot kértem…” című interjúkötet Takler Ferencről és két fiáról szól, akikkel már minden megtörtént, amit a kommunista időket átélt, a szürkeségből kitűnni vágyó emberekkel a történelem csak megtehetett.

Súlyos helyzetüket elég annyival érzékeltetni, hogy miután már minden földjüktől és gazdaságuk valamennyi elemétől megfosztották őket az előző évtizedekben. 1978-ban még a családi házat is elvették tőlük a kommunisták.

Innen, ebből a teljesen lehetetlen helyzetből állt talpra és épített fel egy elképesztő pincészetet és márkát Takler Ferenc és két fia.

Takler Ferencet 2004-ben megválasztották Az Év Bortermelőjének, időközben a borászat komoly idegenforgalmi létesítményekkel is bővült, ma már az, aki a pincészetükbe vágyik, a pincészet körül panziót, kúriát, négycsillagos wellnesshotelt is talál.

A kötetben megszólalnak a három Takleren kívül jeles borász kollégák is, mint például Bock József, Áts Károly vagy Légli Ottó.

A Takler-jelenség megközelítésére a kötetben olyan közéleti személyiségek is vállalkoznak, akik a család régi barátai (Kondor Katalin, Freund Tamás, Balázs János, Kóbor János vagy Dunai Antal).

A könyv szerzője Tallián Hedvig, kiadója pedig egy szekszárdi lokálpatrióta, Vitéz Attila, aki több helyi tematikájú könyvet jelentetett már meg, de ez a kötet, a Takler-könyv messze kiemelkedik eddigi vállalkozásai közül.

A kötetet Budapesten, a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban mutatják be október 24-én, csütörtökön. Az eseményen Balázs János zongoraművész is fellép, s a programot a Takler Trió játéka is színesíti.

