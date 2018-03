Tíz hétvégén ezer család üdülhet a Családi Erzsébet-táborokban

Tíz hétvégén összesen ezer család üdülhet a Családi Erzsébet-táborokban a Balatonnál - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Zánkán az Erzsébet-táborban szombaton.

Novák Katalin elmondta: a Családok évében megszervezett ingyenes táborok két-három napos kikapcsolódási lehetőséget jelentenek hétvégenként a gyermekek, szüleik, nagyszüleik számára a Balatonnál.

A családi táborokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány szervezi kormányzati támogatással, együttműködve a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal, a Katolikus Karitásszal, a Református Szeretetszolgálattal és a Máltai Szeretetszolgálattal.

A családokat minden hétvégén színes programok várják: mesterségbemutató, gyermekfoglalkoztató, babaszínház, játszóház ugrálóvárral és óriáscsúszdával, kézműves, illetve sportfoglalkozások, köztük falmászás, íjászat és pingpong, valamint filmvetítés, koncertek és táncház. Kikapcsolódhatnak a résztvevők relaxációs szobában, szerveznek számukra erdei kirándulást, és a táboron belül is rendeznek sétákat – sorolta a programokat.

Novák Katalin közölte: most zajlik a második tábor Zánkán, februárban egy farsangi hétvégét rendeztek már. A mostani, március 15-éhez kapcsolódó táborban a legkisebb gyermek csak néhány hónapos, a legidősebb nagyszülő 76 éves, van nyolcgyermekes család is, akik hét gyermekükkel üdülnek Zánkán – mondta. Hozzátette: márciusban lesz még egy tavaszköszöntő tábor, a május elsejei hétvégén pedig családi majálisra várják a gyermekeket és hozzátartozóikat. Nyáron öt hétvégén is lesznek családi nyaralások, a táborok szeptember végén családi szürettel zárulnak.

Az Erzsébet Táborok programjain évente több mint százezren vesznek részt. A nyári zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborok mellett nyaranta országosan több száz helyen szerveznek napközis táborokat. A Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban a speciális igényű gyermekek vehetnek részt, tavasszal és ősszel osztálykirándulásokra is várja a gyermekeket a zánkai és a fonyódligeti tábor, a téli időszakban pedig karácsonyi programsorozatot kínálnak. Ezek a szolgáltatások bővülnek ki idén a Családi Erzsébet-táborokkal.

Borítókép: Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár gyerekek között Zánkán, az Erzsébet-táborban 2018. március 10-én.

MTI Fotó / Bodnár Boglárka