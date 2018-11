Tízéves rekordot döntött meg a balatoni hajózás

Tízéves csúcsot döntött a balatoni hajókkal utazók száma az idén – derült ki a BAHART Zrt. tájékoztatójából. Nem csak többen utaztak a személyhajókon: a szolgáltatás megítélése is javult.

A 750 ezret is meghaladta az idén a személyhajók utasainak száma – erre utoljára 10 éve volt példa. Az idei elégedettségi felmérés eredményeiből pedig az is kiderült, hogy az utasok egyre jobbnak ítélték a BAHART menetrendi- és sétahajóit, valamint a komp szolgáltatásokat – írja a Vitorlázás Magazin.

Idén összesen 21 motoros hajóval és 4 komppal szolgálta az utazókat a BAHART. A legnagyobb hangsúlyt az idén az ügyfélkezelésre és a szolgáltatástartalom bővítésére fektették. A hajózási szezon indulásával párhuzamosan kezdte meg működését a BAHART Ügyfélközpont, a teljes hajózási szezon tekintetében az Infó Vonalon nagyságrendileg 14.000 hívást fogadtak az ügyintézők a személyhajózással, kompközlekedéssel kapcsolatban. Keszthelyen új programhajóval – „Csillaglesen Helkával” -, míg a Balaton 10 kikötőjéből is induló Varázshajón új játszósarokkal, továbbá kísérleti jelleggel néhány menetrend szerint közlekedő hajójáraton olvasósarokkal is várták az utasokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A BAHART fontosnak tartja az ügyfélvélemények minél szélesebb körű megismerését, a fogyasztói szokások változásának nyomon követését, így a társaság az idei főszezonban is reprezentatív elégedettség felmérést végzett a menetrendi- és sétahajók, illetve a komphajók utasai körében. Összesen közel 2.000 kitöltött kérdőív alapján összesítették az idei utaselégedettségi mutatókat.

A részletes elemzések alapján a belföldi vendégek egyre nagyobb arányban keresik fel a régiót és választják a BAHART-ot is. Idén tovább nőtt a belföldi utasok száma, 2018-ban is a fővárosból és Pest megyéből érkezett a legtöbb utas, de meghatározó küldőterület a Balaton környéke: Somogy, Veszprém és Zala megye is. Elsősorban a 29-55 év közöttiek – családdal vagy párral – veszik igénybe a hajózási szolgáltatásokat (70%), tovább növekedett az előző évhez képest (+5%) a fiatalabb, 15-29 éves korosztály aránya. A válaszadók 11 százaléka volt idén külföldi utas. A megkérdezett külföldi vendégek főként a német nyelvterületről érkeztek.

Az immár három éve zajló eredményes marketing-kommunikációt támasztja alá, hogy 2017-hez képest tovább nőtt azon vendégek aránya (+4 százalék), akik évente többször is igénybe veszik a menetrendi- és sétahajó szolgáltatásokat. A társaság mottójával összhangban (Ha Balaton, akkor Hajózás!) szintén nőtt idén azok aránya, akik tudatosan előre eltervezik a kirándulást, a hajóprogramot, és a kereséshez, tervezéshez a BAHART online felületein tájékozódnak.

Az utasok véleménye alapján a hajózási szolgáltatások színvonala tovább javult, a kiszolgálással és a hajók állapotával az utasok egyaránt meg voltak elégedve. A BAHART menetrendi és sétahajó szolgáltatása esetében az utasok megfelelőnek vagy színvonalasnak ítélték meg a hajók állapotát (tisztaság, mosdó, büfé). A hajón dolgozók munkájára és a pénztári, kikötői személyzet munkájára több, mint 90 százalék adott az ötfokozatú skálán 4-es, 5-ös minősítést, amelynek során a jegykiadásra, a jegykezelésre, a kommunikációra és a segítőkészségre kérdeztek rá. A társaság szerint ez igazolja azon törekvését, hogy a munkatársak folyamatos képzésével és ösztönzésével is biztosítsa a megfelelő körülményeket a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz.

A válaszadók 80-90 százaléka válaszolta azt, hogy az ár összhangban van a kapott szolgáltatással és annak színvonalával. A megkérdezett utasok véleménye szerint a szolgáltatások színvonala a korábbiakhoz képest a sétahajók esetében tovább javult, a menetrendi hajók esetében stagnál vagy javult. Az utasok a programhajók kínálatát színvonalasnak tartották. A hosszabb menetrendi hajózás estében az út alatt igénybe vehető egyéb programelem vagy a szolgáltatástartalom további fejlesztésének igénye merült fel az utazók körében (pl.: gyerekjátszó sarok, utastájékoztatás, digitális és képi információs anyagok).

Idén a komphajózás tekintetében is készült elégedettségmérés. Ezen a területen is hasonló kérdéseket tettek fel, mint a menetrendi- és sétahajózás esetében. A komphajó szolgáltatások esetében a személyhajózáshoz hasonló eredmények születtek. Kiderült: a kompokat jellemzően évente többször, elsősorban kirándulási céllal veszik igénybe az utasok. A szállított járművek főként személyautók és biciklik. A kompok esetében is a megkérdezett utasok döntő többsége (90 százalék) színvonalasnak ítélte meg a szolgáltatást, amely a korábbi évekhez képest további javulást jelez a kompok állapotát és a dolgozók munkáját illetően.

Az idei hajózási szezonban a személyhajók utasainak száma meghaladta a 750 ezer főt, melynek csaknem egyharmada a nem települések között közlekedő menetrendi hajózást igénybe vevőkből áll. A séta- és programhajó, valamint a rendezvényhajókínálat folyamatos megújítása és a szolgáltatástartalom bővítése továbbra is fontos célkitűzése a Társaság középtávú stratégiájának, ezzel is szélesítve az élményközpontú attrakciók, turisztikai szolgáltatáskínálat körét a Balaton régióban kora tavasztól késő őszig.

A BAHART a jövőben a menetrendi hajókon töltött időt is szeretné további szolgáltatástartalommal megtölteni, ezáltal a célállomások programjai, látnivalói közötti összekötő szerep mellett egyedi élményt, önálló attrakciót nyújtani a hajózási szolgáltatásokat igénybe vevők körének.

Borítókép: Vitorlázás Magazin