Túl sok a házi feladat? – így segíthetünk a kicsiknek

Gyakori próbája – megrontója – a délutánoknak a rengeteg házi feladat. Mert éppen akkor kellene írni, megtanulni, felmondani a leckét, amikor végre már mindenki otthon van, és együtt lehetne a család.

A kicsiknek még tudunk ebben segíteni, de hogyan? – erre a tanácstalanságra nyújt néhány ötletet a csalad.hu.

1. Ne stresszeljük a gyereket az időszűkével és a feladatok sokaságával! Inkább kérjük meg és biztassuk, hogy mielőbb kezdjen neki a feladatainak. Járhat az ügyességért jutalom, az elvégzett munka után – de nem közben! – egy-egy apró finomság, közös kártyaparti vagy egy jó nagy puszi.

2. A különböző tantárgyak házi feladatai között jó, ha egy pici szünetet tartunk. Elpakolás, hegyezés, egy kis mozgás bele kell, hogy férjen az elvégzendő teendők hosszú sorába: a felfrissülés, kikapcsolás után flottabbul vághat bele a gyermek a következő feladatba.

3. A szóbeli tanulnivalót együtt is gyakorolhatjuk. Anya vagy apa segítségével süteménysütés vagy fürdés közben megvitathatjuk a történelmet és a nyelvtant is, az autóban kikérdezhetők a német szavak, edzésre menet vagy onnan jövet is beszélhetünk a természetismeretről. Fontos, hogy ezzel időt spóroljunk meg a gyermekünk számára, mert egy kis játék minden délután bele kell, hogy férjen az életébe.

4. Egy sor olyan játék van minden gyerekszobában, amiről a kicsi nem is gondolja, hogy tanulást jelent. Matematika gyakorlásra a legtöbb társasjáték kiváló, hiszen korosztálytól függően a dobások értékével, a pontok összeadásával, a pénz számolásával igenis komoly feladatokat oldanak meg a gyerekek. Az írás segítésére a szókereső, szókirakó játékok, és a klasszikus akasztófás játék is hasznos, olvasni pedig együtt is lehet: mondatonként vagy oldalanként cseréljünk olvasót, beszéljünk vicces vagy mély hangon, vagy olvasás közben játsszuk el mi magunk a meseszereplőket!

5. Megéri előre gondolkodni, és hétvégén készülni, amire csak tudunk! Ha elég tudatosak vagyunk, a két és fél napba beiktathatunk egy kis jókedvű matekozást, olvasást vagy témazáró dolgozatra való tanulást. A cél fontos: a hétköznapokat egy kicsit tehermentesíteni.

6. Egy-egy rendkívül zsúfolt nap után merjük néha azt mondani, hogy több házi feladat elvégzése nem fér bele. A legtöbb tanár megérti a szülői igazolást, hogy arra a napra a gyermek családi okok miatt nem tudott készülni.