Túrázzon Schladming mellett ősszel!

A télen rendkívül népszerű síparadicsom kiváló célpont könnyű, egynapos túrákhoz is. Bemutatjuk, miért érdemes ezeken a tájakon vándorolni akár ősszel is.

Még mielőtt leesne az első hó, érdemes kihasználni a hosszú, meleg őszi napokat, hiszen a Schladming városával szomszédos Rohrmoos irányából több útvonalon is lehet rövidebb vagy hosszabb kirándulásokat tenni – olvasható a csupasport.hu-ban.

Életkortól és edzettségi szinttől függetlenül bárkinek ajánlott például az a mindössze hat kilométer hosszúságú túraútvonal, mely Preuneggtől indul és a festői Giglachsee partjához ér el. A tó melletti hütte 1952 méteres magasságban helyezkedik el, és tökéletes felfrissülést biztosítanak a vendéglátók télen-nyáron egyaránt.

A rövid túra útvonala tényleg kényelmes, széles, murvás, zúzott köves, és nem tartalmaz nagyobb szintemelkedést. Komolyabb felszerelést sem igényel, kényelmes, sportos cipőben is bátran teljesíthető. A teljes táv során mindössze négyszáz méter szintkülönbséget kell leküzdeni, de az út végig, egyenletesen emelkedik, így nem kell hirtelen erősebb mászós szakaszra számítani.

A preuneggi parkolótól indulva a 2559 méter magas Unsprungalm felé haladva pedig egyórás séta alatt lehet akár babakocsival is könnyű sétával kirándulni a sík útvonalon kialakított túraösvényen keresztül.

Természetesen a hosszabb kihívások iránt érdeklődő, tapasztalt túrázók folytathatják útjukat egészen az 1852 méter magas Hochwurzen csúcsára, ahonnan páratlan kilátás tárulhat a Dachstein hegyvonulataira tiszta időben.

A Schladming Tauern hegycsoport egyik leggyönyörűbb vonulata, a Hochwurzen, a hegymászók és a terepfutók kedvenc útvonala is a környéken, nem csupán a pazar kilátás miatt.

A csaknem harminc kilométeres kemény túraútvonalon ugyanis láncos, köteles és drótos szakaszok is találhatók, így a kihívásokat kedvelő természetjáróknak is tökéletes kikapcsolódás lehet a hatórás túra bejárása Rohrmoosból indulva.

A Giglachsee partjához akár két keréken is el lehet jutni, és a kevésbé edzett túrázók számára mindez könnyedén megtehető elektromos mountain bike segítségével is, mely igazán nagy élményt nyújthat az idősebb korosztálynak is. Aki a környéken jár, ne hagyja ki ezt a programot!