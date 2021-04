Újabb pályázati forduló indul, jelentős kedvezménnyel lehet e-kerékpárt venni

Folytatódik a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv elektromos kerékpárok vásárlását segítő pályázata, április 6. és 9. között még tovább egyszerűsített feltételekkel nyújthatók be a támogatási igények – jelentette be Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a tárca keddi közleményében. Hozzátette, a kormány két év alatt összesen mintegy 1 milliárd forintos kerettel támogatja az e-biciklik beszerzését.

Ezt ne hagyja ki! Oltásellenesség: végképp eltörölné a múltat a baloldal

„A környezetkímélő kerékpározás általában is segíti az egészség megőrzését, de a járványhelyzetben még nyilvánvalóbb előnye, hogy elkerülhetővé teszi a felesleges személyes érintkezéseket. Ha pedig arra gondolunk, hogy a dugóban állva, vagy éppen parkolóhelyet keresve mennyi időt pazarolhatunk el, határozottan kijelenthetjük, hogy az autózáshoz képest is sokszor praktikusabb biciklizni. Ha elektromos kerékpárt használunk, az minden helyzetben kellőképpen kényelmes is. Ezért döntöttünk úgy 2020 őszén, hogy a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyik közlekedészöldítési elemeként tizenkét pályázati körben összesen 1 milliárd forinttal támogatjuk az embereket az e-biciklik megvásárlásában” – fejtette ki Schanda Tamás.

Bejelentette: április 6-án, reggel 8 órakor indul az elektromos kerékpárok beszerzését támogató pályázat ötödik szakasza.

A támogatás maximális mértéke a pedálszenzoros rásegítésű kerékpárok esetében a vételár 50 százaléka, de legfeljebb 90 ezer forint, a nyomatékszenzoros kerékpárok esetében szintén az ár fele, de legfeljebb 150 ezer forint.

A pályázat részleteiről az IFKA honlapján lehet tájékozódni, a dokumentumokat ebben a fordulóban április 9-ig lehet benyújtani.

A miniszterhelyettes hozzátette: a támogatások mielőbbi utalása érdekében idén tavasztól egyszerűsödött az elszámolások folyamata. Így már nem szükséges benyújtani – tehát megkötni sem – az adásvételi szerződést, a tapasztalatok alapján ez generálta a legtöbb hiánypótlást. Az ügyintézés ideje ezzel rövidül, és jelentősen gyorsítható a kifizetés. Az adminisztrációs terhek is csökkentek, mivel egyetlen dokumentumot, az engedményezési szerződést kell csak aláírni, ami minden szükséges adatot tartalmaz.

Schanda Tamás emlékeztetett: a kormány több eszközzel is támogatja a kerékpárosokat. „Összesen 15 ezer kiépített vagy kijelölt kerékpárúttal tesszük biztonságosabbá és vonzóbbá a biciklizést az iskolába, munkába járók és a kirándulók, nyaralók számára is 2030-ig. Évről-évre egyre többen fedezik fel, hogy ezzel a közlekedési móddal nemcsak a környezetet kímélhetik, hanem az egészségükre is jobban vigyázhatnak. Az eredményes szemléletformálást segíti például a Kerékpárosbarát Munkahely és Kerékpárosbarát Település program, vagy éppen a Bringázz a munkába! kezdeményezés” – tette hozzá.

Borítókép: illusztráció