Váratlan ajándékot kaptak Kínából az arcpajzsokat készítő magyar önkéntesek

Először áprilisi tréfának gondolta a közösségi összefogást szervező szolnoki családapa a Kínából érkezett felajánlást.

Még március végén hirdette meg közösségi oldalán egy fiatalember, Ádám Csaba azt az összefogást, amelyhez olyan szolnoki és környékbeli magánszemélyek csatlakoztak, akiknek van 3D nyomtatójuk. A civil kezdeményezés célja azóta is az, hogy a járványhelyzetben a fertőzéstől védő arcpajzsokkal lássa el a helyi egészségügyet.

– Amikor elkezdtük az arcpajzsok nyomtatását, a Facebookon tettük közzé felhívásainkat, így sokan találtak kapcsolódást az együttműködéshez. A hírverésnek fontos része volt abban, hogy összetalálkozott a nyomtatós csapat. Hiszen mindenki a saját gépével vett részt a közös erőfeszítésben. A felhasználók is így szereztek tudomást a lehetőségről, és kerestek meg minket az arcpajzsokért. De azt nem gondoltam volna, hogy Kínába is eljut a hír – emlékezik Ádám Csaba a szoljon.hu jászkunsági hírportálnak a kezdeményezésről beszámoló legfrissebb cikkében.

– Április 1-jén írt rám egy kínai feliratú női arckép. Először azt hittem, hogy áprilisi tréfa. Azt írta, hogy segítenének a gyártásban, és küldenének két teljes értékű 3D nyomtatót. Jó, persze, biztos jön a fordulat, hogy pénzt kér, mindjárt megad egy bangladesi számlaszámot, gondoltam. Noha visszajeleztem, nem is vettem igazán komolyan. Pénzt azonban nem kértek. Helyette április 14-én jött egy jelzés az egyik gyorspostától, hogy csomag fog érkezni, elő kellene készíteni a dokumentációt – magyarázza.

– Kínáról az jut eszembe, amikor gyerekkorunkban ástunk a homokozóban, és már a vállunkig ért a lyuk, akkor azt mondtuk, hogy mindjárt leérünk a Föld túlsó oldalára, és a világ túlsó felén pont Kína van

– meséli nevetve.

Aztán egyre telt az idő, mígnem május 11-én megérkezett a jelzés a futárcégtől, hogy beérkezett hozzájuk mindkét csomag a hongkongi depójukba. Másnap a küldemény már a németországi Lipcsében volt, harmadnapra pedig kiszállították Szolnokon. Csabáék kifizették a vámterhet, és átvették az eszközt.

– Természetesen azonnal összeraktuk. Anyagot is kaptunk hozzá, amelyből nyomtatni tudtunk, úgyhogy rögtön nyomtattunk is hozzá alkatrészt. Automatikusan szintez, halk, precíz, gyors. Jó minőségű eszköz, úgyhogy azon gondolkozunk, üzleti kapcsolatba lépünk a kínaiakkal – mondja Csaba.

Elküldtük kérdéseinket a Shenzhen Anet Technology Co., Ltd. részére is Kínába, Sencsenbe. Azt válaszolták, mióta a hírekben szerepel a világjárvány, megpróbálnak segíteni. Mielőtt megtalálták Ádám Csaba bejegyzését a közösségi hálón, már Európa több országába küldtek ajándékként 3D nyomtatókat, hogy így segítsenek a nehéz időkben. A céget a társadalmi felelősségvállalás vezette, mivel ők nem gyártanak arcpajzsokat, hanem csak olyan gépeket, amelyekkel arcpajzsokat lehet előállítani. Az utazási korlátozások most nem teszik lehetővé a személyes kapcsolatok kialakítását, de örömmel üdvözölnek minden jövőbeli együttműködést ezen az ugrásszerűen fejlődő területen.

Mi az a 3D nyomtatás?

A technológia néhány éve kezdett el terjedni. Lényege, hogy egy berendezés pontos számítógépes vezérléssel fecskendez ki különleges műanyagot a kívánt munkadarab megformálásához. A vezérlőszoftver akár rendkívül bonyolult formák megalkotását is lehetővé teszi. A technológia határai ma még alig beláthatók. Elég talán arra utalni, hogy a repülőgépiparban is hasznosítják, ahol teherviselő elemeket is elő tudnak állítani vele, alapanyagként különleges fémötvözeteket használva.

Borítókép: Ádám Csaba (balra) a futárszolgálattól átveszi a Kínából kapott 3D nyomtatót