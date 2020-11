Váratlan nehézségek ajándékozták meg látványos akcióklippel a magyar looper zenekart

A Cross the Over című, januárban megjelent albumukról Bartók Béla Román népi táncok című darabjának feldolgozásához a sümegi várban szerettek volna látványos, nagyszabású kisfilmet készíteni, ám a munkálatokat előbb a szeptember végi, kiszámíthatatlan időjárási viszonyok hátráltatták, majd újabb, nem várt akadályba ütköztek.

Óriási szerencsénk volt, hogy Gábor, a sümegi vár munkatársa velünk tartott, és felajánlotta, hogy a rendelkezésünkre bocsátja a Történelmi Lovasjátékok előadásának szereplőit, így tíz fantasztikus harcossal tudtunk nagyszabású kalandfilmekre emlékeztető jeleneteket rögzíteni! – mesélték.

A csapat 11 órán át forgatott, többek között a vár külső helyszínein és a Történelmi Rendezvénycsarnokában is, ahol hetente több alkalommal is tartanak lovasjátékokat, amelyben a spanyollovas karusszeltől kezdve az ügyességi fegyverbemutatón át a gyalogos bajvívásig mindenféle, középkori hangulatot idéző jelenetnek lehet tanúja a közönség.

Már a felvételek készítésének elején tudtuk, hogy a kellemetlen helyzet valami egészen új, az eredetinél jóval látványosabb és intenzívebb klippel ajándékozott meg minket, és az első riadalom után új inspirációval felvértezve dolgoztunk – tette hozzá a rendező, Czoller Bence.

Az InFusion Trio modern, de tradicionális elemeket magán viselő fellépő ruháit Horányi Juli tervezte.

Szerettük volna, ha az öltözékünk is türközte volna azt a szándékunkat, hogy a klasszikus magyar darabokat mai hangszereléssel közelebb vigyük a fiatalokhoz, érthetőbbé és szerethetőbbé téve átörökítsük azokat a jövő generációi számára is – mondták.

A zenekar hosszútávú tervei között szerepel egy gyönyörű népdal átdolgozása is egy vendég-énekesnővel, és remélik, hogy hamarosan útnak indulhatnak, hogy országhatárokon innen és túl is bemutathassák az album szerzeményeit.

AZ INFUSION TRIÓRÓL

2011-ben alakult InFusion Trio az egyetlen looper zenekar. Tagjai mind képzett zenészek, akik a komoly- és a könnyűzene terén egyformán jártasak.

Farkas Izsák a Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett. Szerepelt a Vígszínházban a Hegedűs a háztetőn címszerepében, illetve számos jazz, rock és crossover formáció tagja. (Random Trip, Pilvaker) Simkó-Várnagy Mihály szintén a Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott, majd a Liszt Ferenc Kamarazenekar tagja volt. A Roland Loop Világbajnokság kelet-európai döntőjén 2. helyezett lett. Weisz Nándor a Müncheni Zeneakadémián diplomázott, a Kocsis Zoltán vezette Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagja, számos jazz, folk, és pop formáció tagja.

A csapatot 2015-ben a Das Supertalent és a magyar Got Talent döntőseiként láthatta a közönség, valamint ugyanebben az évben ők voltak a thaiföldi Big Mountain fesztivál első európai fellépői. Egy évvel később, a riói olimpián a magyar ház állandó zenekaraként 3 héten át szórakoztatták az érdeklődőket.

Új albumuk, a Cross the Over 2020. januárjában jelent meg, rajta olyan klasszikus zeneszerzők átdolgozott műveivel, mint Kodály Zoltán, Bartók Béla, Liszt Ferenc, vagy Kálmán Imre.