A világ egyik legjobb borává választották a tokaji aszút

A Patricius Borház 2007-es évjáratú Tokaji Aszúja a Best Wine of the World 2017 – a Világ Legjobb Bora 2017 borversenyen aratott sikert.

A Best Wine of the World a legnagyobb és legnehezebb borverseny, a nevezett borok mindössze 1%-át díjazzák. A Patricius Borház bora a nevezett több, mint 22500 bor közül került a döntőbe, ahol 180 bor közül hozta el a rangos helyezést. Ugyanezt a bort korábban már két másik elismert nemzetközi borverseny, a Challenge International du Vin, Bordeaux és az International Wine Challenge, London szakértői is aranyéremmel jutalmazták – áll a Patrícius Borház közleményében. A kiemelkedő eredmény újabb elismerése a Tokaji borvidék különleges adottságainak és megerősíti, hogy a Tokaji Aszú nemzetközileg is egyedülálló bor. A Patricus Borház a borvidék nyolc dűlőjében, összesen 85 hektáron gondoz szőlőket. Borai több, mint 50 nemzetközi aranyérmet nyertek idáig, 2013-ban a „Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka", 2016-ban az „Év Pincészete" díjjal jutalmazták. Borítókép: OtmarW/Shutterstock