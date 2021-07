Régiónkból holtversenyben az NB I-ből játszottak a legtöbben az Eb-n

Az Eb-re öt különböző válogatottban 17 labdarúgót küldő NB I-nél régiós összevetésben, a szomszédos országok bajnokságai közül csak az ukrán élvonal adott több játékost (19) a tornára, de a pályára lépők számában nincs különbség a két ország között. Az ukrán Premjer Lihából ugyanúgy 13 játékos lépett pályára az Eb-n, mint az NB I-ből.

Régiónkból (Magyarország mellett ide sorolva a szomszédos országokat) Horvátországra igaz még (Magyarország és Ukrajna mellett), hogy a saját bajnokságából is be lehet kerülni nagy számban a nemzeti együttesbe: a 26-os horvát keretben hét otthon játszó szerepelt, és volt hat olyan Eb-résztvevő is más válogatottakból, akik légiósként játszanak a horvát első osztályban. Jelen cikkünkben ugyan csak a közvetlenül szomszédos országok bajnokságait vizsgáltuk meg, de a tágabb régiót nézve a cseh válogatottra is igaz, hogy előszeretettel épít az otthon játszókra (11 Csehországban játszó futballista szerepelt Jaroslav Silhavy keretében).

A 17 NB I-es játékos közül a magyar válogatott két cserekapusa, Dibusz Dénes és Bogdán Ádám, valamint a szinte teljesen újonc Bolla Bendegúz és Hahn János nem lépett pályára. A magyar válogatottban Botka Endre az itthon játszók (ide soroltunk minden olyan játékost, akit az Eb alatt még élő szerződés kötött NB I-es klubhoz) közül egyedüliként végig a pályán volt (270 perc), rajta kívül Fiola Attila (266 perc) kezdett minden magyar mérkőzésen, a szintén háromszor játszó Loic Nego (204 perc) és Lovrencsics Gergő (97 perc) egymást váltotta a jobb szélen. A többiek közül csak a kétszer is becserélt Nikolics Nemanja (66 perc) kapott hosszabb szerepet, Cseri Tamás (14 perc), Sigér Dávid (12 perc) és Varga Roland (2 perc) csak epizodista volt.

Az öt NB I-es légiós közül kettő, a szlovák Róbert Mak (Ferencváros, 233 perc) és az északmacedón Viszar Muszliu (Mol Fehérvár, 266 perc) játszott csapata minden mérkőzésén. A finn Nikolai Alho (MTK, 20 perc) és az északmacedón Kire Risztevszki (Újpest, 5 perc) minimális lehetőséget kapott, az első, hollandok elleni mérkőzésén megsérült és 13 perc után lecserélt ukrán Olekszandr Zubkov (Ferencváros) esetét viszont joggal mondhatjuk nagyon balszerencsésnek, hiszen a jelek szerint a szélsőnek komoly szerepet szánt Sevcsenko szövetségi kapitány.

A magyar élvonal játékosainak nevéhez egy gól – Fiola felejthetetlen vágtája a franciák ellen – és egy öngólt eredményező lövés (Mak lövése után a lengyel kapus, Szczesny hátáról pattant a labda a kapuba) fűződik – ehhez hasonló számokat produkáltak az ukrán és a horvát bajnokságból érkezők is.

A horvát élvonal elsősorban abban emelkedett ki a régióból, hogy a nevezett játékosok közül innen volt a legjobb a pályára is lépők aránya: 13-ból 11 – csupán a Hajduk kapusa, Lovre Kalinic és az eszéki védő, Mile Skoric nem játszott. Itt érdemes megemlíteni, hogy a második legkevesebbet (53 percet) játszó Mislav Orsic egyetlen beugrása is parádésra sikerült: Horvátország a Dinamo Zagreb szélsőjének góljával és gólpasszával egyenlített alig hét perc alatt 1–3-ról a spanyolok ellen. A horvát bajnokságból érkező Eb-résztvevők többségét egyetlen klub, a nemzetközi téren is versenyképes Dinamo Zagreb (8) adta.

Az NB I-hez hasonlóan a horvát élvonal is öt ország válogatottjába adott játékost, köztük két nyugat-európai csapatba is. Míg Svájc állandó cserecsatára, a franciák elleni nyolcaddöntőt utolsó perces találatával hosszabbításra mentő Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb, 5 Eb-meccsen 150 perc) származása miatt is immár öt éve horvát klubban játszik, a walesi Dylan Levitt (Istra) szereplésére az magyarázat, hogy a Manchester United adta kölcsön Horvátországba. A 20 éves középpályás amúgy alig három percet kapott az Eb-n.

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEKET IDE KATTINTVA OLVASHAT A NEMZETI SPORT ONLINE-ON!