Újabb nézettségi csúcsot döntött a német-magyar labdarúgó mérkőzés A szombat délutáni magyar-svájci labdarúgó Eb-mérkőzés nézettségi csúcsát is megdöntve a teljes piac legnézettebb műsora lett az M4 Sporton szerdán este közvetített Németország–Magyarország találkozó, amelynek második félidejét több mint másfél millióan nézték – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön az MTI-vel. Ismertetésük szerint a komoly téttel bíró stuttgarti találkozó jelentőségét a szerda esti nézettségi adatok is igazolják, a meccs a teljes népesség és a fiatalok körében is tarolt, és online is rekordot döntött. A mérkőzés nemcsak idén lett a közmédia és a teljes piac legnézettebb műsora, de ha a tavalyi műsorokat is vizsgáljuk, akkor sem talál legyőzőre – írták, hozzátéve, hogy 2022 óta nem volt ilyen magas az M4 Sport teljes napi közönségaránya a teljes népesség és a fiatalok körében sem, ugyanis előbbiben 16,9 százalék, míg utóbbiban, a 18-49 évesek körében, 18,8 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy idén még egyetlen csatornának sem volt ekkora teljes napi közönségaránya, sem a teljes népesség körében sem a 18-49 éveseknél – tájékoztatott az MTVA. A német Manuel Neuer kapus (b2) véd a Németország-Magyarország mérkõzésen

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI A német győzelmet hozó mérkőzés nézettsége - csaknem 200 ezer fővel meghaladva a vasárnapi magyar szereplést - 1 millió 382 ezres volt, a második félidőt pedig több mint másfél millióan nézték. A mérkőzés legnézettebb percében, 19:36-kor, vagyis a második félidő hajrájában 1,6 millió néző szurkolt a magyar csapatnak. Ezekben az adatokban továbbra is csak a háztartások szerepelnek, az nem, hogy hányan követték szurkolói zónákban, óriáskivetítők előtt vagy vendéglátóipari egységekben a nemzeti tizenegy szereplését – hangsúlyozta a közlemény. A Németország–Magyarország mérkőzés idején a televíziót nézők 42,1 százaléka választotta az M4 Sportot a meccs idejében, a fiatalok körében még magasabb, 48,9 százalék ez az arány, míg a második félidőben a magyar háztartásokban tévéző fiatalok több mint fele az M4 Sportot nézte. A 18-49 évesek körében 19.24-kor volt a legnagyobb a nézettség: ekkor 575 ezren szurkoltak egyidőben a nemzeti tizenegynek a háztartások képernyője előtt – ismertette az MTVA. Közölték, hogy a mérkőzés online is kiemelkedő nézettséget hozott: a mérés kezdete óta még nem rögzített a Gemius olyan magas látogatószámot egyetlen online élő sportközvetítés nézése esetében sem, mint szerda este az m4sport.hu oldalon. Átlagosan több mint háromszor annyian nézték online a mérkőzést, mint bármelyik korábbi találkozóját a 2024-es Eb-nek, a mérkőzés látogatottsága meghaladta a 234 ezer főt – írták.