Nem hazudnak a számok: Orbán a legjobbak között az Eb-n!

Bár a magyar labdarúgó-válogatott búcsúzott a németországi Európa-bajnokságtól, Marco Rossi játékosai több fontos mutatóban is a torna legjobbjai között voltak a statisztikák alapján. Köztük van a magyar válogatott védelmének alappillére, Willi Orbán is, aki bár többször is nagyot hibázott az elmúlt hetekben, mégis az Eb egyik legjobb védője volt a csoportkör statisztikái alapján.

Willi Orbán (b) és a német Kai Havertz a Németország-Magyarország mérkőzésen Forrás: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A csoportkört követően több fontos mutatóban is a legjobbak között végzett a magyar csapat és annak több játékosa – derült ki az Origo oldaláról. Köztük van az RB Leipzig magyar válogatott hátvédje, Willi Orbán is, akinek több nehéz pillanatot kellett megélnie a németországi kontinenstornán. Willi Orbán (b) és a svájci Michel Aebischer a Magyarország–Svájc-mérkőzésen

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Azért volt pár hiba A magyar válogatott hatalmasat erősödött, amikor 2018-ban az addig a német meghívóra váró Willi Orbán debütált a nemzeti csapatban. A Lipcse középső védője, aki gyakorlatilag folyamatosan a csapat egyik legjobbja volt az elmúlt években, a legutóbbi válogatott meccseken többet hibázott a megszokottnál – írta meg a Magyar Nemzet.

Dublinban az írek ellen 2–1-re elvesztett felkészülési találkozón a hazaiak vezető góljánál tétován elnézett egy beadást, így a mögüle kibújó védő zavartalanul Gulácsi Péter kapujába fejelhetett. Az első, Svájc ellen 3–1-es vereséggel véget ért Eb-csoportmeccsen a svájciak első góljánál Duah mellőle lépett ki a leshatáron. A harmadik, mindent eldöntő gól előtt pedig borzasztóan az égbe fejelte a labdát, és lényegében gólpasszt adott az ellenfél csatárának. Németország ellen is Orbán volt a fókuszban, 2–0-ra vesztettünk, az első gól előtt a magyar védő is felléphetett volna határozottabban Gündogan ellen, bár a holland játékvezetőnek is le kellett volna fújnia az esetet.

S az utolsó, Skócia ellen a 100. percben lőtt góllal megnyert csoportmeccsen is volt egy vitatott eset Orbán főszereplésével, aki az ellenfél játékosát, Stuart Armstrongot a skótok szerint szabálytalanul állította meg, amiért Steve Clarke szövetségi kapitány tizenegyest reklamált (hiába), és igazat adott neki az angolok legendás csatára, Alan Shearer is. Ha még 0–0-nál befújják a büntetőt a skótoknak, aligha lesz magyar örömünnep az utolsó csoportmeccsünkön. Mindennek ellenére a számok azt mutatták, hogy Orbán ezen az Eb-n is a magyar válogatott védelmének fontos láncszeme volt – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A védelem oszlopa Az Európa-bajnokság három csoportmeccse után nem tűnik meglepetésnek, hogy a szerelések terén a legjobbak között volt a magyar csapat: Orbán Williék 76-szor választották el a labdától az ellenfél játékosát, ennél több szerelést csak a szlovének tudnak felmutatni (98) – derült ki az Origo oldaláról.

Rossi együtteséből kiemelkedik a magyar középhátvéd, hiszen az UEFA hivatalos statisztikái szerint a csoportkörben egyetlen játékos sem szerzett több labdát, mint a magyar védő: Orbán és az angol Marc Guéhi 26 labdaszerzéssel a mezőny élén áll a csoportkör végeztével. A Wyscout adatelemző rendszer szerint Orbán blokkolta a legtöbb lövési kísérletet eddig az Eb-n (7), és a védekező párharcait 84,21 százalékos hatékonysággal nyerte meg, amivel a dobogó harmadik fokán áll a csoportkörös statisztikák szerint. A néhány látványos hibája ellenére Willi Orbán összességében továbbra is fontos és megkérdőjelezhetetlen játékosa a magyar válogatottnak.

