Labdarúgó Európa-bajnokság

A csoport, 3. forduló

SVÁJC–NÉMETORSZÁG 0–0 – ÉLŐ

Frankfurt, Deutsche Bank Park. Vezeti: Daniele Orsato (olasz).

SVÁJC: Sommer – Schar, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer – Ndoye, Rieder – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, hogy a német válogatottnak mennyire fontos, hogy hazai pályán minden meccset megnyerjen, illetve Svájc tudta-e tartani eddigi jó formáját. A Skócia–Magyarország meccset ITT tudja követni!

18. perc: Nem még sincs gól! Musiala találat előtti belépőjét szabálytalanak találta videózás után a játékvezető.

17. perc: GÓÓÓÓÓL! Vezet Németország! Andrich 22 méterről balról lőtt a jobb alsóba. Ebben rendesen benne volt a svájci kapus. 0–1

11. perc: Gündogan lőtt kapura tizenhat méterről, de egy védő blokkolta a kísérletét.

2. perc: Musiala ugratta ki Gündogant a leshatárról, de a védők időben közbeléptek.

1. perc: Elkezdődött a találkozó! A fehérben játszó németek indították útjára a labdát, a svácjiak pirosban a pályán.

20:55 – Felcsendültek a himnuszuk, nemsokára kezdünk

20:32 – Gelsenkirchenben is egy emberként szurkol mindenki a hazaiaknak

20:14 – Futballázban ég Frankfurt is

20:08 – Győztes recepten ne változtass

Julian Nagelsmann ugyanazt a kezdőt küldi pályára, mint a magyar válogatott ellen. Úgy tűnik, hogy a német szakvezető három győzelemmel akarja zárni a csoportkört.

20:06 – Két helyen változtatott Murat Yakin

A skótok elleni kezdőhöz képest két helyen változtatott a svájci szövetségi kapitány. Shaqiri és Vargas helyett Rieder és Embolo került be a csapatba. Ez azt is jelenti, hogy Abischer és Ndoye is egy sorral hátrébb fog játszani.