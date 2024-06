Két portugál csapatban is megfordult annak idején Vayer Gábor, aki 2001 és 2005 között a Santa Clara és a Portosantense együttesében is játszott. Nem most volt, de Vayer Gábort nem feledik. Egykori csapattársainak többségével még ma is tartja a kapcsolatot, s most egy Pro-licences képzésre járó magyar edzőnek segít tanulmányút szervezésében – kapcsolatait bevetve a lisszaboni Sportingnál nyitotta meg neki az ajtót.

Vayer Gábor Karszt József társaságában sétál az edzésre a Paksi FC stadionjában (Fotó: Havran Zoltán)

Vayer Gábor 47 éves, de még ma is aktív. Az előző szezonban a Mezőörs csapatában futballozott, s a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályban szereplő gárdát 11 meccsen 6 góllal segítette bajnoki ezüstéremhez. Ráadásul csapatával döntőt játszhatott az Amatőr Kupában, az MTK Budapest stadionjában (az Unione FC 1–1 után tizenegyesekkel nyert).

Imádja a futballt, nehezen szakad el tőle. Nagyon boldog, hogy első NB I-es klubja, a Győri ETO visszajutott az első osztályba, s annak is nagyon örül, hogy első portugál csapata, a Santa Clara szintén élvonalbeli lesz a mostani szezontól. A németországi Európa-bajnokságot természetesen követi majd, s szurkol a magyar válogatottnak.

Portugáliai kötődése révén természetesen kiemelt figyelemmel kíséri a Cristiano Ronaldóék szereplését.

„A portugálok minden futballeseményen esélyesek, s most Németországban is ott vannak a favoritok között. Az összes kerettagjuk topligák topcsapatiban játszik, s ott is a húzóemberek közé tartoznak. Nem volt irigylésre méltó helyzetben a kapitányuk, Roberto Martínez, amikor szűkítenie kellett a keretet, csak a szurkolók gondolják úgy, hogy könnyebbség, ha egy szakember a bőség zavarával küzd, pedig nem az. Ott van ugyanakkor az eredménykényszer is, de hát ez ilyen jó játékosoknak egyáltalán nem okozhat gondot. Azt gondolom, hogy a csoportküzdelmek során simán veszik majd az akadályokat, s a spanyolok, az olaszok és a franciák mellett ott lehetnek a végelszámolásnál” – mondta Vayer Gábor, aki a Paksi FC-ben 2010 és 2013 között 86 mérkőzésen 15 gólt lőtt, s ott volt abban a csapatban, amelyik 2011-ben ezüstérmet, Ligakupát nyert, és elindulhatott az Európa-ligában.