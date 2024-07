Gary Lineker hiába kéri, sőt tiltotta meg, hogy az angol szurkolók a jól ismert A futball hazatér rigmust énekeljék az Anglia–Spanyolország döntő előtt és alatt. A berlini kocsmákban többször felcsendül a szólam, persze az Európa-bajnokságra aktualizálva – írja a Magyar Nemzet.

„We’ve been to Dortmund, Düsseldorf. Frankfurt and Cologne… We’re on our way to Berlin, and Football’s Coming Home…” – éneklik az angolok, akik tehát megjárták Dortmundot, Düsseldorfot, Frankfurtot és Kölnt, most úton vannak Berlinbe és a futball hazatér…

Van ennél cifrább rigmus is, aminek a tárgya Gibraltár. Az angolok szerint a spanyolok b…szhatják, mert Gibraltár az övék…

Az angol drukkerek már szombaton fergeteges hangulatot teremtettek Berlinben. Mi lesz, ha mind az ötvenezren, netán még többen befutnak?