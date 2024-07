Marco Rossi marad. A Magyar Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy a válogatott szövetségi kapitánya iránt töretlen a bizalom a németországi Európa-bajnokság után is, amelyen nem jött össze az áhított cél, a csoportból való továbbjutás.

Az MLSZ részéről nem is lehetett ez kérdéses, hiszen még 2021-ben meghosszabbította Rossi szerződését 2025 végéig. Addigra kiderül, hogyan szerepel a válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezőjében. A végső cél tehát mindig is tiszta volt: 1986 után újra kijutni a vb-re, ezzel csúcsosodhatna ki a Rossi-éra.

Ha volt is kérdés a közös jövőt illetően, az inkább a kapitány részéről vetődhetett fel, aki a válogatott németországi Eb-n felállított bázisán, Weiler im Allgäuban sejtelmesen fogalmazott a kiesés után tartott utolsó sajtótájékoztatón, és azt állította, egyetlen pillanatát sem élvezte az Eb-nek.

A távozás gyanújára ráerősített a magyar élvonalban vízilabdázó fia, Simone Rossi is, aki azt nyilatkozta, hogy érzése szerint az apja lemondott volna, ha nem verjük meg az utolsó Eb-csoportmeccsen a skótokat. Ha ez igaz, akkor a hosszabbítás legvégén, a 100. percben varázsütésre született Csoboth Kevin-gól volt a biztonsági öv, amely a kispadon tartotta a mestert.

Rossi most mégis azt bizonygatta, hogy nem beszélt a távozásáról.

Szó szerint nem is. Rossi azt is mondja, hogy nem volt kudarc az Eb. Szó szerint nem is: csak két, papíron erősebb válogatottól kaptunk ki, amelyek (Németország és Svájc) már az elődöntőbe jutásért küzdenek a tornán, emiatt tényleg nem kell szégyenkezni.

Csakhogy Csányi Sándor MLSZ-elnök és a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is a továbbjutást emlegette az Eb előtt, az emberek ehhez igazították az elvárásaikat. Azon lehet vitatkozni utólag, hogy a léc irreálisan magasra került-e, az viszont tény, hogy nem sikerült átugrani.

Szeptembertől következik a Nemzetek Ligája, amely igazi sikerterepe Rossinak.

A 2020-as Eb-selejtezőkön óriási csalódásra csak negyedik lett a válogatott, utána az NL-ben aratott váratlan sikerek, az A osztályba való feljutás állította felívelő pályára a csapatot. A 2022-es vb-selejtezőkön pedig az újabb kudarcos negyedik hely után megint az NL volt a sikerforrás az angolok és a németek legyőzésével. Ha nincs NL, talán már rég nincs Rossi-korszak sem. Számunkra tehát igenis van tétje az olasz mester kapitányi időszakának a hajnalán, 2018-ban életre hívott sorozatnak. Most éppen az, hogy ne a biztonsági övön múljon az út folytatása.